صور مشرقة لكشافة تعليم جدة خدمة للحجاج بصالات المطار .. "لبيك"

تشارك للعام الـحادي عشر على التوالي .. هدايا وسقيا وتصعيد للحافلات

تقدم كشافة تعليم جدة خدماتها التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي يومياً، وذلك ضمن مبادرة مشروع نادي "لبَّيك" الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ حيث يشارك 70 كشافاً وقائداً من كشافة تعليم جدة في صالات الحجاج في تقديم عدد من الخدمات لكل الحجاج بإرشادهم ومساعدة كبار السن والأطفال حتى وصولهم إلى وسائل النقل التي يستقلونها للتوجه إلى مكة المكرّمة.

وأوضح مدير نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي؛ أن كشافة تعليم جدة تشارك للعام الحادي عشر على التوالي في خدمة ضيوف الرحمن في رمضان وموسم الحج، وذلك بتوجيه ودعم من مدير عام التعليم المكلف بمحافظة جدة صديق خوجة، من خلال مبادرات مشروع نادي "لبَّيك" الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي العمرة والحج التي حظيت بتدشين الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، العام قبل الماضي، التي تهدف في المقام الأول لخدمة ضيوف الرحمن في صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال، وتقديم الهدايا للحجاج، إضافة إلى التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة كافة، العاملة ومساندتها في المطار لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء لضيوف الرحمن، وإبراز الدور التربوي للكشافة وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال زيادة أعداد المتطوعين وتفعيلاً لبرنامج جودة الحياة.

من جهته، أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بجدة على العمري؛ أن منسوبي الكشافة يقومون بتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن منذ خروجهم من صالات الجوازات حتى صعودهم للحافلات التي تقلهم لمقار سكنهم في مكة المكرّمة، حيث يبدأ استقبالهم بتقديم الهدايا وسقيا المياه ومساعدة مَن يحتاج إلى المساعدة من المسنين والنساء والأطفال وتقديم الخدمات كافة ومساعدتهم على صعود الحافلات المخصصة لنقل الحجاج، وذلك من خلال ٧٠ كشافاً وقائداً كشفياً موجودين بشكل يومي.ش