النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صور مشرقة لكشافة تعليم جدة خدمة للحجاج بصالات المطار .. "لبيك"

تشارك للعام الـحادي عشر على التوالي .. هدايا وسقيا وتصعيد للحافلات

تقدم كشافة تعليم جدة خدماتها التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي يومياً، وذلك ضمن مبادرة مشروع نادي "لبَّيك" الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ حيث يشارك 70 كشافاً وقائداً من كشافة تعليم جدة في صالات الحجاج في تقديم عدد من الخدمات لكل الحجاج بإرشادهم ومساعدة كبار السن والأطفال حتى وصولهم إلى وسائل النقل التي يستقلونها للتوجه إلى مكة المكرّمة.

وأوضح مدير نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي؛ أن كشافة تعليم جدة تشارك للعام الحادي عشر على التوالي في خدمة ضيوف الرحمن في رمضان وموسم الحج، وذلك بتوجيه ودعم من مدير عام التعليم المكلف بمحافظة جدة صديق خوجة، من خلال مبادرات مشروع نادي "لبَّيك" الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي العمرة والحج التي حظيت بتدشين الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، العام قبل الماضي، التي تهدف في المقام الأول لخدمة ضيوف الرحمن في صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال، وتقديم الهدايا للحجاج، إضافة إلى التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة كافة، العاملة ومساندتها في المطار لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء لضيوف الرحمن، وإبراز الدور التربوي للكشافة وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال زيادة أعداد المتطوعين وتفعيلاً لبرنامج جودة الحياة.

من جهته، أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بجدة على العمري؛ أن منسوبي الكشافة يقومون بتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن منذ خروجهم من صالات الجوازات حتى صعودهم للحافلات التي تقلهم لمقار سكنهم في مكة المكرّمة، حيث يبدأ استقبالهم بتقديم الهدايا وسقيا المياه ومساعدة مَن يحتاج إلى المساعدة من المسنين والنساء والأطفال وتقديم الخدمات كافة ومساعدتهم على صعود الحافلات المخصصة لنقل الحجاج، وذلك من خلال ٧٠ كشافاً وقائداً كشفياً موجودين بشكل يومي.ش

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صور مشرقة لكشافة تعليم جدة خدمة للحجاج بصالات المطار .. "لبيك"
سبق

تقدم كشافة تعليم جدة خدماتها التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي يومياً، وذلك ضمن مبادرة مشروع نادي "لبَّيك" الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ حيث يشارك 70 كشافاً وقائداً من كشافة تعليم جدة في صالات الحجاج في تقديم عدد من الخدمات لكل الحجاج بإرشادهم ومساعدة كبار السن والأطفال حتى وصولهم إلى وسائل النقل التي يستقلونها للتوجه إلى مكة المكرّمة.

وأوضح مدير نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي؛ أن كشافة تعليم جدة تشارك للعام الحادي عشر على التوالي في خدمة ضيوف الرحمن في رمضان وموسم الحج، وذلك بتوجيه ودعم من مدير عام التعليم المكلف بمحافظة جدة صديق خوجة، من خلال مبادرات مشروع نادي "لبَّيك" الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي العمرة والحج التي حظيت بتدشين الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، العام قبل الماضي، التي تهدف في المقام الأول لخدمة ضيوف الرحمن في صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال، وتقديم الهدايا للحجاج، إضافة إلى التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة كافة، العاملة ومساندتها في المطار لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء لضيوف الرحمن، وإبراز الدور التربوي للكشافة وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال زيادة أعداد المتطوعين وتفعيلاً لبرنامج جودة الحياة.

من جهته، أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بجدة على العمري؛ أن منسوبي الكشافة يقومون بتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن منذ خروجهم من صالات الجوازات حتى صعودهم للحافلات التي تقلهم لمقار سكنهم في مكة المكرّمة، حيث يبدأ استقبالهم بتقديم الهدايا وسقيا المياه ومساعدة مَن يحتاج إلى المساعدة من المسنين والنساء والأطفال وتقديم الخدمات كافة ومساعدتهم على صعود الحافلات المخصصة لنقل الحجاج، وذلك من خلال ٧٠ كشافاً وقائداً كشفياً موجودين بشكل يومي.ش

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
03:35 PM

صور مشرقة لكشافة تعليم جدة خدمة للحجاج بصالات المطار .. "لبيك"

تشارك للعام الـحادي عشر على التوالي .. هدايا وسقيا وتصعيد للحافلات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,405

تقدم كشافة تعليم جدة خدماتها التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي يومياً، وذلك ضمن مبادرة مشروع نادي "لبَّيك" الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ حيث يشارك 70 كشافاً وقائداً من كشافة تعليم جدة في صالات الحجاج في تقديم عدد من الخدمات لكل الحجاج بإرشادهم ومساعدة كبار السن والأطفال حتى وصولهم إلى وسائل النقل التي يستقلونها للتوجه إلى مكة المكرّمة.

وأوضح مدير نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي؛ أن كشافة تعليم جدة تشارك للعام الحادي عشر على التوالي في خدمة ضيوف الرحمن في رمضان وموسم الحج، وذلك بتوجيه ودعم من مدير عام التعليم المكلف بمحافظة جدة صديق خوجة، من خلال مبادرات مشروع نادي "لبَّيك" الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي العمرة والحج التي حظيت بتدشين الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، العام قبل الماضي، التي تهدف في المقام الأول لخدمة ضيوف الرحمن في صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال، وتقديم الهدايا للحجاج، إضافة إلى التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة كافة، العاملة ومساندتها في المطار لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء لضيوف الرحمن، وإبراز الدور التربوي للكشافة وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال زيادة أعداد المتطوعين وتفعيلاً لبرنامج جودة الحياة.

من جهته، أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بجدة على العمري؛ أن منسوبي الكشافة يقومون بتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن منذ خروجهم من صالات الجوازات حتى صعودهم للحافلات التي تقلهم لمقار سكنهم في مكة المكرّمة، حيث يبدأ استقبالهم بتقديم الهدايا وسقيا المياه ومساعدة مَن يحتاج إلى المساعدة من المسنين والنساء والأطفال وتقديم الخدمات كافة ومساعدتهم على صعود الحافلات المخصصة لنقل الحجاج، وذلك من خلال ٧٠ كشافاً وقائداً كشفياً موجودين بشكل يومي.ش

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,153
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,317
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,230
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,170

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة