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في هجوم السبت.. مؤسسة النفط الليبية: إصابة خزانات وقود في مطار معيتيقة واندلاع حرائق

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خزانات وقود الطيران بمطار معيتيقة الدولي في ليبيا أصيبت في هجوم وقع يوم السبت، مما تسبب في اندلاع حرائق.

وقالت المؤسسة: "إصابة حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي، وجارٍ التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء الشجعان".

ولم تذكر المؤسسة في البيان الذي نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أي تفاصيل عن الهجوم.

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في هجوم السبت.. مؤسسة النفط الليبية: إصابة خزانات وقود في مطار معيتيقة واندلاع حرائق
سبق

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خزانات وقود الطيران بمطار معيتيقة الدولي في ليبيا أصيبت في هجوم وقع يوم السبت، مما تسبب في اندلاع حرائق.

وقالت المؤسسة: "إصابة حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي، وجارٍ التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء الشجعان".

ولم تذكر المؤسسة في البيان الذي نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أي تفاصيل عن الهجوم.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
02:25 PM

في هجوم السبت.. مؤسسة النفط الليبية: إصابة خزانات وقود في مطار معيتيقة واندلاع حرائق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خزانات وقود الطيران بمطار معيتيقة الدولي في ليبيا أصيبت في هجوم وقع يوم السبت، مما تسبب في اندلاع حرائق.

وقالت المؤسسة: "إصابة حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي، وجارٍ التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء الشجعان".

ولم تذكر المؤسسة في البيان الذي نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أي تفاصيل عن الهجوم.

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