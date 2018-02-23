وزير الخارجية العراقي يستقبل القيادات الصحفية السعودية ويقيم مأدبة غداء

تبادل الأطراف حواراً ثقافياً وإعلامياً

استقبل وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، الوفد الإعلامي السعودي الذي يزور العراق الشقيق ضمن التحرك السعودي- العراقي النشط لعودة العلاقات إلى ما كانت عليه.

وتبادل الأطراف حواراً ثقافياً إعلامياً؛ فيما أقام وزير الخارجية العراقي مأدبة غداء على شرف الوفد السعودي، حضرها شخصيات سياسية وإعلامية عراقية.

ويضم الوفد الإعلامي الكبير عدداً من رؤساء التحرير والقيادات الصحفية السعودية، وتأتي زيارته للعراق تلبيةً لدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين؛ وذلك لبحث سبل التعاون بين الصحفيين والصحافة في كلتا الدولتين.