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استقالة وزير الطاقة الأمريكي و"ترامب" يعلن اسم خليفته

"ريك" أعلن تَنَحّيه عن منصبه دون الإدلاء بتفاصيل إضافية

أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

وكتب "بيري" على "تويتر": "أودّع اليوم وزارة الطاقة، كان لي الشرف أن أعمل وزيرًا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

ووفقًا لما نشرته "روسيا اليوم"، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، استقالة وزير الطاقة، ريك بيري، وأعلن عن خليفته الذي سيرشحه في هذا المنصب.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة التي قام بها".

وتابع: "يسرني أيضًا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت، لمنصب وزير الطاقة الجديد".

وزير الطاقة الأمريكي دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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استقالة وزير الطاقة الأمريكي و"ترامب" يعلن اسم خليفته
سبق

أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

وكتب "بيري" على "تويتر": "أودّع اليوم وزارة الطاقة، كان لي الشرف أن أعمل وزيرًا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

ووفقًا لما نشرته "روسيا اليوم"، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، استقالة وزير الطاقة، ريك بيري، وأعلن عن خليفته الذي سيرشحه في هذا المنصب.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة التي قام بها".

وتابع: "يسرني أيضًا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت، لمنصب وزير الطاقة الجديد".

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
09:28 AM

استقالة وزير الطاقة الأمريكي و"ترامب" يعلن اسم خليفته

"ريك" أعلن تَنَحّيه عن منصبه دون الإدلاء بتفاصيل إضافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

وكتب "بيري" على "تويتر": "أودّع اليوم وزارة الطاقة، كان لي الشرف أن أعمل وزيرًا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

ووفقًا لما نشرته "روسيا اليوم"، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، استقالة وزير الطاقة، ريك بيري، وأعلن عن خليفته الذي سيرشحه في هذا المنصب.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة التي قام بها".

وتابع: "يسرني أيضًا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت، لمنصب وزير الطاقة الجديد".

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