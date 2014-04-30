الوزراء العرب يقرون يومًا للاحتفال بالأرصاد الجوية

أقر وزراء الأرصاد العرب يومًا للاحتفال بالأرصاد الجوية تحت مسمى "اليوم العربي للأرصاد الجوية"، خلال اجتماعات الدورة الثانية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وتم تحديد يوم للاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية بهدف التعريف بأهمية الأرصاد وعلاقتها بالمجتمعات العربية.

وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، إن الاحتفال عربياً بالأرصاد الجوية يعتبر بادرة إيجابية لمجتمعاتنا العربية لتنمية الثقافة الأرصادية وإبراز دورها الفعال، وكذلك بهدف تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية، نتيجة ما نشهده من حجم التحديات والظروف المناخية في منطقتنا العربية، وتعاظم المهددات الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة، والتي لم تعد خافية على أحد.

وأضاف: الاتفاق على الاحتفال بيوم خاص للأرصاد عربياً، سوف ينعكس إيجاباً على طموحات دولنا وشعوبنا في مجالي الأرصاد والمناخ، وسيعمل على التعزيز من شراكتنا في تطوير قدراتنا وخبراتنا وتلبية احتياجات مجتمعاتنا في هذا الجانب الذي أصبح مطلباً أساسياً لابد وأن يتم التكامل من أجله.

كما أقر مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ في اجتماعه تعديل مسمى لجنة الإعلام والأرصاد إلى لجنة الإعلام والتوعية بالأرصاد الجوية، وذلك تواكبًا مع التطورات التي تشهدها المنطقة العربية والحاجة إلى توعية المجتمع بأهمية الأرصاد ودورها في التنمية.