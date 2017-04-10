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الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق

تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط وشمال وشرق المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، حائل، الشرقية، الرياض، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط وشمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، حائل، الشرقية، الرياض، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط وشمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:06 PM

الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق

تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط وشمال وشرق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، حائل، الشرقية، الرياض، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط وشمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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