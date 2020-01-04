وكان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى عضو "الشورى" السابق الأديب نجيب الزامل؛ وقد نعت مواقع التواصل أيقونة التطوع بالمنطقة الشرقية.

وأضاف: فقد عرفناه زميلاً كريماً، وكاتباً صادقاً، مهموماً بمجتمعه، محباً لوطنه.. غفر الله له وأكرم مثوبته، وأحسن عزاء أسرته وألهمهم الله الصبر والسلوان.

علّق حساب المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث؛ عبر "تويتر"، على وفاة الكاتب الكبير #نجيب_الزامل؛ قائلاً: فقدت الساحة الإعلامية والثقافية الكاتب الكبير #نجيب_الزامل؛ الذي كان رائداً أثرى الساحة بفكره وقلمه، وبإنسانيته وعطائه التطوعي.

المتحدث الرسمي لـ "الإعلام" عن رحيل #نجيب_الزامل: رائد أثرى الساحة بفكره وقلمه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-04 علّق حساب المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث؛ عبر "تويتر"، على وفاة الكاتب الكبير #نجيب_الزامل؛ قائلاً: فقدت الساحة الإعلامية والثقافية الكاتب الكبير #نجيب_الزامل؛ الذي كان رائداً أثرى الساحة بفكره وقلمه، وبإنسانيته وعطائه التطوعي. وأضاف: فقد عرفناه زميلاً كريماً، وكاتباً صادقاً، مهموماً بمجتمعه، محباً لوطنه.. غفر الله له وأكرم مثوبته، وأحسن عزاء أسرته وألهمهم الله الصبر والسلوان. وكان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى عضو "الشورى" السابق الأديب نجيب الزامل؛ وقد نعت مواقع التواصل أيقونة التطوع بالمنطقة الشرقية.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441 01:22 PM

المتحدث الرسمي لـ "الإعلام" عن رحيل #نجيب_الزامل: رائد أثرى الساحة بفكره وقلمه قال: عرفناه زميلاً كريماً وكاتباً صادقاً مهموماً بمجتمعه محباً لوطنه .. غفر الله له





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علّق حساب المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث؛ عبر "تويتر"، على وفاة الكاتب الكبير #نجيب_الزامل؛ قائلاً: فقدت الساحة الإعلامية والثقافية الكاتب الكبير #نجيب_الزامل؛ الذي كان رائداً أثرى الساحة بفكره وقلمه، وبإنسانيته وعطائه التطوعي.

وأضاف: فقد عرفناه زميلاً كريماً، وكاتباً صادقاً، مهموماً بمجتمعه، محباً لوطنه.. غفر الله له وأكرم مثوبته، وأحسن عزاء أسرته وألهمهم الله الصبر والسلوان.

وكان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى عضو "الشورى" السابق الأديب نجيب الزامل؛ وقد نعت مواقع التواصل أيقونة التطوع بالمنطقة الشرقية.