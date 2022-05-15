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جامعة الملك فيصل تفوز بـ (4) منح بحثية لأبحاث كورونا المستجد

3 منها ضمن المسار السريع لأبحاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فوزها بـ (4) منح بحثية؛ ثلاثة منها ضمن المسار السريع لأبحاث كورونا المستجد Covid-19، والذي تم إطلاقه من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والرابع بدعم من وزارة الصحة.

وأكد مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الجامعة فتحت مسارات نوعية عدة لدعم باحثيها، وتحفيزهم، كما بادرت منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد بتقديم عدد من المبادرات التعليمية والتدريبية والصحية والوقائية والإعلامية.

وأضاف الدكتور العوهلي أن الجامعة كانت لها إسهاماتها البحثية التخصصية في هذا الإطار، والتي حظيت من خلالها بالفوز بـ (3) منح من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم بحثين مقدمين من كلية العلوم بعنوان "طريقة كشف حساسة للغاية ومبكرة لفيروس كوفيد 19بواسطة مطيافية الرامان المحسنة بالسطح، والبحث الآخر بعنوان "تحسين وتطوير أجسام مضادة متفوقة ضد بروتين كوفيد 19 لتثبيط الفيروس والتطبيق في الفحوصات التشخيصية"، وبحث ثالث مقدم من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بعنوان التشخيص المبكر القائم على الذكاء الاصطناعي لفيروس كورونا المستجد باستخدام التصوير التشخيصي والبيانات الطبية، وبحث رابع تدعمه وزارة الصحة مقدم من كلية الطب البيطري بعنوان "دراسة اكتشاف الأدوية ضد كوفيد 19 باستهداف إنزيم البروتييز الرئيسي".

وهنأ العوهلي الكليات الفائزة بالمنح، داعيًا باحثيها إلى استثمار هذه المنح في رفع مستويات جودة منتجاتهم البحثية، بما يمكنها من تحقيق أهدافها، واستثمار نتائجها في الحد من تفشي هذه الجائحة العالمية.

فيروس كورونا الجديد جامعة الملك فيصل

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جامعة الملك فيصل تفوز بـ (4) منح بحثية لأبحاث كورونا المستجد
سبق

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فوزها بـ (4) منح بحثية؛ ثلاثة منها ضمن المسار السريع لأبحاث كورونا المستجد Covid-19، والذي تم إطلاقه من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والرابع بدعم من وزارة الصحة.

وأكد مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الجامعة فتحت مسارات نوعية عدة لدعم باحثيها، وتحفيزهم، كما بادرت منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد بتقديم عدد من المبادرات التعليمية والتدريبية والصحية والوقائية والإعلامية.

وأضاف الدكتور العوهلي أن الجامعة كانت لها إسهاماتها البحثية التخصصية في هذا الإطار، والتي حظيت من خلالها بالفوز بـ (3) منح من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم بحثين مقدمين من كلية العلوم بعنوان "طريقة كشف حساسة للغاية ومبكرة لفيروس كوفيد 19بواسطة مطيافية الرامان المحسنة بالسطح، والبحث الآخر بعنوان "تحسين وتطوير أجسام مضادة متفوقة ضد بروتين كوفيد 19 لتثبيط الفيروس والتطبيق في الفحوصات التشخيصية"، وبحث ثالث مقدم من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بعنوان التشخيص المبكر القائم على الذكاء الاصطناعي لفيروس كورونا المستجد باستخدام التصوير التشخيصي والبيانات الطبية، وبحث رابع تدعمه وزارة الصحة مقدم من كلية الطب البيطري بعنوان "دراسة اكتشاف الأدوية ضد كوفيد 19 باستهداف إنزيم البروتييز الرئيسي".

وهنأ العوهلي الكليات الفائزة بالمنح، داعيًا باحثيها إلى استثمار هذه المنح في رفع مستويات جودة منتجاتهم البحثية، بما يمكنها من تحقيق أهدافها، واستثمار نتائجها في الحد من تفشي هذه الجائحة العالمية.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
10:01 PM

جامعة الملك فيصل تفوز بـ (4) منح بحثية لأبحاث كورونا المستجد

3 منها ضمن المسار السريع لأبحاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أعلنت جامعة الملك فيصل عن فوزها بـ (4) منح بحثية؛ ثلاثة منها ضمن المسار السريع لأبحاث كورونا المستجد Covid-19، والذي تم إطلاقه من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والرابع بدعم من وزارة الصحة.

وأكد مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الجامعة فتحت مسارات نوعية عدة لدعم باحثيها، وتحفيزهم، كما بادرت منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد بتقديم عدد من المبادرات التعليمية والتدريبية والصحية والوقائية والإعلامية.

وأضاف الدكتور العوهلي أن الجامعة كانت لها إسهاماتها البحثية التخصصية في هذا الإطار، والتي حظيت من خلالها بالفوز بـ (3) منح من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم بحثين مقدمين من كلية العلوم بعنوان "طريقة كشف حساسة للغاية ومبكرة لفيروس كوفيد 19بواسطة مطيافية الرامان المحسنة بالسطح، والبحث الآخر بعنوان "تحسين وتطوير أجسام مضادة متفوقة ضد بروتين كوفيد 19 لتثبيط الفيروس والتطبيق في الفحوصات التشخيصية"، وبحث ثالث مقدم من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بعنوان التشخيص المبكر القائم على الذكاء الاصطناعي لفيروس كورونا المستجد باستخدام التصوير التشخيصي والبيانات الطبية، وبحث رابع تدعمه وزارة الصحة مقدم من كلية الطب البيطري بعنوان "دراسة اكتشاف الأدوية ضد كوفيد 19 باستهداف إنزيم البروتييز الرئيسي".

وهنأ العوهلي الكليات الفائزة بالمنح، داعيًا باحثيها إلى استثمار هذه المنح في رفع مستويات جودة منتجاتهم البحثية، بما يمكنها من تحقيق أهدافها، واستثمار نتائجها في الحد من تفشي هذه الجائحة العالمية.

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