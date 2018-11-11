بثلاثية في شباك الوحدة.. الهلال بالعلامة الكاملة وجمهوره يرد: صدارة بس

واصل فريق الهلال التغريد خارج السرب بعدما حقق فوزه التاسع على التوالي كأول فريق بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين يصل للعلامة الكاملة بهذه المرحلة، وذلك عندما أضاف فريق الوحدة إلى قائمة ضحاياه بتغلبه عليه بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في إطار الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة بينما توقف العداد النقطي لفريق الوحدة عند النقطة 15 بالمركز الخامس.

جاءت البداية سريعة من الهلال الذي حاول مباغتة فريق الوحدة على أرضه وما بين جماهيره بضغط هجومي كبير بغية حسم نتيجة المباراة في الشوط الأول، وهو ما تحقق له عندما بادر للهجوم بوقت مبكر، حيث لم يسمح لأصحاب الضيافة بالتقاط أنفاسهم حتى أحكم قبضته على المباراة من جميع النواحي مما سمح له بتسجيل ثلاثة أهداف.

سرعان ما ترجم الهلال أفضليته فوق الميدان بافتتاحه التسجيل عبر اللاعب سلمان الفرج، مستغلاً عرضية مثالية من محمد البريك داخل مربع العمليات هيأها لنفسه في غفلة من المدافعين قبل أن يصوبها بدقة إلى داخل الشباك وذلك في الدقيقة 17.

بدا واضحاً بعد هدفه الأول أن الهلال لن يكتفي به فشدد الخناق على دفاعات الوحدة وهو ما تكلل بالهدف الثاني بالدقيقة 29 بعد أن قدم سالم الدوسري فاصلاً مهارياً قبل أن يرسل كرة داخل منطقة الجزاء وصلت إلى كاريلو هيأها مباشرة أمام المهاجم غوميز الذي عكسها أرضية مثالية على طبق من ذهب أمام القائد المتحفز كارلوس أدواردو فسددها ذكية عن يمين الحارس محمد عواد معلنة الهدف الثاني.

وفي وقت كانت ملامح الوقت الإضافي بدأت تظهر ولم يكد بعد فريق الوحدة يستفيق من الصدمة حتى اهتزت شباكه بهدف ثالث عن طريق المتألق سالم الدوسري حينما تابع التمريرة البينية المميزة من كاريلو الذي قام بمجهود فردي مميز أمام دفاعات الوحدة قبل أن يمرر الكرة أمام المرمى فشل الدفاع والحارس في تشتيتها لتصل إلى قدم مسجل الهدف الذي أودعها بكل ثقة داخل الشباك.

في الشوط الثاني كان الوضع أقل هدوءاً بين الفريقين حيث اقتصرت معظم دقائقه على محاولات لم ترتق إلى مستوى التسجيل حيث تناوب الفريقان على السيطرة على الكرة في منتصف الميدان.



رغم تحسن أداء فريق الوحدة إلا أنه وجد صعوبة كبيرة في فك التكتل الدفاعي لرجال المدرب جيسوس وفشلوا في إيجاد الحلول المناسبة في ظل تألق لاعبي الهلال.