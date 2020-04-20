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شاهد من الطائف.. ضبط وافد حوّل غرفة من الزنك إلى صالون للحلاقة

اتخذها سكناً وظن أنه سينجو بمخالفته فأوقعته "الأمانة" وسلّمته للشرطة

أوقعت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد"، بعامل وافد استغلَ غُرفة من الزنك شمال المحافظة، وحوّلها إلى موقع لممارسة نشاط الحلاقة من خلال استقبال زبائنه فيها، ظناً منه أنه سيواصل مخالفته أو أن يكون بعيداً عن أنظار الجهات المختصة.

الموقع الذي حوّله العامل إلى صالون للحلاقة ويتخذه كذلك سكنًا له غير مُصرح، ويفتقر للاشتراطات الصحية، ومُخالف للأنظمة والتعليمات الصادرة بمنع نشاط الحلاقة ضمن الإجراءات المُتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث جرت مُصادرة جميع أدوات الحلاقة، وتسليم العامل للشرطة لاستكمال اللازم حياله وفقاً للنظام.

الطائف أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الطائف.. ضبط وافد حوّل غرفة من الزنك إلى صالون للحلاقة
سبق

أوقعت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد"، بعامل وافد استغلَ غُرفة من الزنك شمال المحافظة، وحوّلها إلى موقع لممارسة نشاط الحلاقة من خلال استقبال زبائنه فيها، ظناً منه أنه سيواصل مخالفته أو أن يكون بعيداً عن أنظار الجهات المختصة.

الموقع الذي حوّله العامل إلى صالون للحلاقة ويتخذه كذلك سكنًا له غير مُصرح، ويفتقر للاشتراطات الصحية، ومُخالف للأنظمة والتعليمات الصادرة بمنع نشاط الحلاقة ضمن الإجراءات المُتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث جرت مُصادرة جميع أدوات الحلاقة، وتسليم العامل للشرطة لاستكمال اللازم حياله وفقاً للنظام.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:59 AM

شاهد من الطائف.. ضبط وافد حوّل غرفة من الزنك إلى صالون للحلاقة

اتخذها سكناً وظن أنه سينجو بمخالفته فأوقعته "الأمانة" وسلّمته للشرطة

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فهد العتيبي - الطائف
8
10,006

أوقعت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد"، بعامل وافد استغلَ غُرفة من الزنك شمال المحافظة، وحوّلها إلى موقع لممارسة نشاط الحلاقة من خلال استقبال زبائنه فيها، ظناً منه أنه سيواصل مخالفته أو أن يكون بعيداً عن أنظار الجهات المختصة.

الموقع الذي حوّله العامل إلى صالون للحلاقة ويتخذه كذلك سكنًا له غير مُصرح، ويفتقر للاشتراطات الصحية، ومُخالف للأنظمة والتعليمات الصادرة بمنع نشاط الحلاقة ضمن الإجراءات المُتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث جرت مُصادرة جميع أدوات الحلاقة، وتسليم العامل للشرطة لاستكمال اللازم حياله وفقاً للنظام.

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