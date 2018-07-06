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نجاة قيادي في المقاومة الجنوبية بالضالع من محاولة ‏اغتيال

مسلحون مجهولون ‏فجروا قنبلة بمنزله ‏في قرية ‏حبيل الثعالب

نجا قيادي في المقاومة الجنوبية في محافظة الضالع الجنوبية باليمن ‏"عبدالواحد أحمد حمود ‏الشاعري" من محاولة اغتيال ‏بواسطة قنبلة يدوية.

وقال مكتب الإعلام في المحافظة: مسلحون مجهولون ‏فجروا قنبلة بمنزل القيادي في المقاومة ‏في قرية ‏حبيل الثعالب بمنطقة خوبر التابعة لمديرية الحصين.

وأضاف: التفجير تبعه إطلاق ‏رصاص من أماكن ‏متفرقة على المنزل، ولاذ المسلحون بالفرار إلى جهة ‏غير معلومة.

ولم يسفر الهجوم عن أي ضحايا، فيما طوّقت ‏عربات تابعة لقوات الحزام الأمني ‏المنطقة المحيطة ‏بالمكان.

وكان القيادي "الشاعري" قد تعرض لمحاولة اغتيال ‏سابقة قبل أشهر على يد مسلحين مجهولين ‏ملثمين ‏كانوا على متن دراجة نارية.

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نجاة قيادي في المقاومة الجنوبية بالضالع من محاولة ‏اغتيال
سبق

نجا قيادي في المقاومة الجنوبية في محافظة الضالع الجنوبية باليمن ‏"عبدالواحد أحمد حمود ‏الشاعري" من محاولة اغتيال ‏بواسطة قنبلة يدوية.

وقال مكتب الإعلام في المحافظة: مسلحون مجهولون ‏فجروا قنبلة بمنزل القيادي في المقاومة ‏في قرية ‏حبيل الثعالب بمنطقة خوبر التابعة لمديرية الحصين.

وأضاف: التفجير تبعه إطلاق ‏رصاص من أماكن ‏متفرقة على المنزل، ولاذ المسلحون بالفرار إلى جهة ‏غير معلومة.

ولم يسفر الهجوم عن أي ضحايا، فيما طوّقت ‏عربات تابعة لقوات الحزام الأمني ‏المنطقة المحيطة ‏بالمكان.

وكان القيادي "الشاعري" قد تعرض لمحاولة اغتيال ‏سابقة قبل أشهر على يد مسلحين مجهولين ‏ملثمين ‏كانوا على متن دراجة نارية.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
05:23 PM

نجاة قيادي في المقاومة الجنوبية بالضالع من محاولة ‏اغتيال

مسلحون مجهولون ‏فجروا قنبلة بمنزله ‏في قرية ‏حبيل الثعالب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجا قيادي في المقاومة الجنوبية في محافظة الضالع الجنوبية باليمن ‏"عبدالواحد أحمد حمود ‏الشاعري" من محاولة اغتيال ‏بواسطة قنبلة يدوية.

وقال مكتب الإعلام في المحافظة: مسلحون مجهولون ‏فجروا قنبلة بمنزل القيادي في المقاومة ‏في قرية ‏حبيل الثعالب بمنطقة خوبر التابعة لمديرية الحصين.

وأضاف: التفجير تبعه إطلاق ‏رصاص من أماكن ‏متفرقة على المنزل، ولاذ المسلحون بالفرار إلى جهة ‏غير معلومة.

ولم يسفر الهجوم عن أي ضحايا، فيما طوّقت ‏عربات تابعة لقوات الحزام الأمني ‏المنطقة المحيطة ‏بالمكان.

وكان القيادي "الشاعري" قد تعرض لمحاولة اغتيال ‏سابقة قبل أشهر على يد مسلحين مجهولين ‏ملثمين ‏كانوا على متن دراجة نارية.

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