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"أمانة الرياض" تخصّص أوقاتًا محدّدة لتسوق "كبار السن والمعاقين"

لتجنيبهم الزحام والمحافظة على سلامتهم.. وبالتعاون مع مراكز تسوق كبرى

حددت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع بعض الأسواق الغذائية الكبيرة بالعاصمة، أوقاتًا يمكن خلالها لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة التسوق دون زحام.

وأوضحت "الأمانة" أن ذلك يأتي ضمن إجراءاتها الاحترازية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع أسواق: لولو هايبر لجميع الفروع، والسدحان فرع شارع شبرا مع عائشة، ونستو لفروعها بقطار مول والبطحاء والملز، والدانوب بفروع حياة مول وبانوراما مول وقرطبة والتخصصي، وكذلك سبار بحي المونسية.


وأضافت أنه تم تخصص أوقات من الساعة 6 صباحاً حتى الثامنة، عدا لولو هايبر من الساعة 7 صباحاً حتى التاسعة صباحاً؛ وذلك لتسوق الفئة المحددة فقط في المتاجر المعلنة؛ خدمة لهم ولتجنيبهم أي زحام قد يهدد سلامتهم.

فيروس كورونا الجديد

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"أمانة الرياض" تخصّص أوقاتًا محدّدة لتسوق "كبار السن والمعاقين"
سبق

حددت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع بعض الأسواق الغذائية الكبيرة بالعاصمة، أوقاتًا يمكن خلالها لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة التسوق دون زحام.

وأوضحت "الأمانة" أن ذلك يأتي ضمن إجراءاتها الاحترازية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع أسواق: لولو هايبر لجميع الفروع، والسدحان فرع شارع شبرا مع عائشة، ونستو لفروعها بقطار مول والبطحاء والملز، والدانوب بفروع حياة مول وبانوراما مول وقرطبة والتخصصي، وكذلك سبار بحي المونسية.


وأضافت أنه تم تخصص أوقات من الساعة 6 صباحاً حتى الثامنة، عدا لولو هايبر من الساعة 7 صباحاً حتى التاسعة صباحاً؛ وذلك لتسوق الفئة المحددة فقط في المتاجر المعلنة؛ خدمة لهم ولتجنيبهم أي زحام قد يهدد سلامتهم.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
08:32 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:20 PM

"أمانة الرياض" تخصّص أوقاتًا محدّدة لتسوق "كبار السن والمعاقين"

لتجنيبهم الزحام والمحافظة على سلامتهم.. وبالتعاون مع مراكز تسوق كبرى

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
4,605

حددت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع بعض الأسواق الغذائية الكبيرة بالعاصمة، أوقاتًا يمكن خلالها لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة التسوق دون زحام.

وأوضحت "الأمانة" أن ذلك يأتي ضمن إجراءاتها الاحترازية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع أسواق: لولو هايبر لجميع الفروع، والسدحان فرع شارع شبرا مع عائشة، ونستو لفروعها بقطار مول والبطحاء والملز، والدانوب بفروع حياة مول وبانوراما مول وقرطبة والتخصصي، وكذلك سبار بحي المونسية.


وأضافت أنه تم تخصص أوقات من الساعة 6 صباحاً حتى الثامنة، عدا لولو هايبر من الساعة 7 صباحاً حتى التاسعة صباحاً؛ وذلك لتسوق الفئة المحددة فقط في المتاجر المعلنة؛ خدمة لهم ولتجنيبهم أي زحام قد يهدد سلامتهم.

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