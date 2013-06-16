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موجة حر تضرب الرياض والشرقية تتواصل للمساء.. والأرصاد توضح

تبدأ الساعة التاسعة بالعاصمة وتُصحَب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا لمنطقتيْ الرياض والشرقية، من حالة موجة حارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة بالرياض صباحًا، وتتواصل حتى السادسة مساء؛ فيما بدأت الساعة الثامنة في الشرقية، وتتواصل حتى السادسة، وتشمل في الرياض: (الخرج، والدرعية، والزلفي، والعاصمة الرياض، وثادق، وحريملاء، ورماح).

كما تشمل في الشرقية: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة حر تضرب الرياض والشرقية تتواصل للمساء.. والأرصاد توضح
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا لمنطقتيْ الرياض والشرقية، من حالة موجة حارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة بالرياض صباحًا، وتتواصل حتى السادسة مساء؛ فيما بدأت الساعة الثامنة في الشرقية، وتتواصل حتى السادسة، وتشمل في الرياض: (الخرج، والدرعية، والزلفي، والعاصمة الرياض، وثادق، وحريملاء، ورماح).

كما تشمل في الشرقية: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة).

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
08:46 AM

موجة حر تضرب الرياض والشرقية تتواصل للمساء.. والأرصاد توضح

تبدأ الساعة التاسعة بالعاصمة وتُصحَب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,969

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا لمنطقتيْ الرياض والشرقية، من حالة موجة حارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة بالرياض صباحًا، وتتواصل حتى السادسة مساء؛ فيما بدأت الساعة الثامنة في الشرقية، وتتواصل حتى السادسة، وتشمل في الرياض: (الخرج، والدرعية، والزلفي، والعاصمة الرياض، وثادق، وحريملاء، ورماح).

كما تشمل في الشرقية: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة).

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200 مليون

26 ديسمبر
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