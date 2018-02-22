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"غرفة الرياض" تنظم الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات العام المقبل

​"الحكير": سيكون مختلفاً من حيث عدد الحضور والمشاركين

شهد اليوم الأخير من فعاليات الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات العديد من الاتفاقيات التي عقدت بين عدد من الجهات المشاركة في الملتقى، ويأتي في مقدمتها اتفاقية عقدتها غرفة الرياض ممثلة بمركز معارض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي سيستضيف النسخة المقبلة للملتقى.

وأكد لـ سبق عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس لجنة السياحة، ماجد الحكير، أن الملتقى المقبل سيكون مختلفاً من حيث عدد الحضور والمشاركين ورواد الأعمال الذين سيساهمون في صناعة الاجتماعات، مضيفاً "وسنساهم بدورنا السنة المقبلة في مواصلة النجاح".

وأضاف: هناك نجاح كبير شهدهُ هذا الملتقى، ونحن فخورون في مركز معارض الرياض الدولي بتنظيم ملتقى ضخم كهذا الملتقى الذي يشهد تبادلاً للاتفاقيات والخبرات المختلفة في سبيل صناعة المعارض والمؤتمرات.

وكان الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات قد اختتم فعالياته بعد ثلاثة أيام من إقامته في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتيننتال وبرعاية من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

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"غرفة الرياض" تنظم الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات العام المقبل
سبق

شهد اليوم الأخير من فعاليات الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات العديد من الاتفاقيات التي عقدت بين عدد من الجهات المشاركة في الملتقى، ويأتي في مقدمتها اتفاقية عقدتها غرفة الرياض ممثلة بمركز معارض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي سيستضيف النسخة المقبلة للملتقى.

وأكد لـ سبق عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس لجنة السياحة، ماجد الحكير، أن الملتقى المقبل سيكون مختلفاً من حيث عدد الحضور والمشاركين ورواد الأعمال الذين سيساهمون في صناعة الاجتماعات، مضيفاً "وسنساهم بدورنا السنة المقبلة في مواصلة النجاح".

وأضاف: هناك نجاح كبير شهدهُ هذا الملتقى، ونحن فخورون في مركز معارض الرياض الدولي بتنظيم ملتقى ضخم كهذا الملتقى الذي يشهد تبادلاً للاتفاقيات والخبرات المختلفة في سبيل صناعة المعارض والمؤتمرات.

وكان الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات قد اختتم فعالياته بعد ثلاثة أيام من إقامته في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتيننتال وبرعاية من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
09:27 PM

"غرفة الرياض" تنظم الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات العام المقبل

​"الحكير": سيكون مختلفاً من حيث عدد الحضور والمشاركين

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فهد الغبيوي - الرياض
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شهد اليوم الأخير من فعاليات الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات العديد من الاتفاقيات التي عقدت بين عدد من الجهات المشاركة في الملتقى، ويأتي في مقدمتها اتفاقية عقدتها غرفة الرياض ممثلة بمركز معارض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي سيستضيف النسخة المقبلة للملتقى.

وأكد لـ سبق عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس لجنة السياحة، ماجد الحكير، أن الملتقى المقبل سيكون مختلفاً من حيث عدد الحضور والمشاركين ورواد الأعمال الذين سيساهمون في صناعة الاجتماعات، مضيفاً "وسنساهم بدورنا السنة المقبلة في مواصلة النجاح".

وأضاف: هناك نجاح كبير شهدهُ هذا الملتقى، ونحن فخورون في مركز معارض الرياض الدولي بتنظيم ملتقى ضخم كهذا الملتقى الذي يشهد تبادلاً للاتفاقيات والخبرات المختلفة في سبيل صناعة المعارض والمؤتمرات.

وكان الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات قد اختتم فعالياته بعد ثلاثة أيام من إقامته في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتيننتال وبرعاية من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

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