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الموجة الثانية خلال شهر.. العراقيون يعاودون التظاهر لليوم الثاني على التوالي

غداة مقتل 40 محتجاً في أنحاء البلاد

تجمع عدة مئات من المحتجين في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد اليوم (السبت) بحلول منتصف النهار، وهم يلوحون بالعلم العراقي وينددون برئيس الوزراء بعد يوم من احتجاجات عنيفة شهدت مقتل 40 شخصًا على الأقل في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أوردته "رويترز"، أن القوات الأمنية باشرت حماية المتظاهرين ومواقع المظاهرات بكل مسؤولية وضبط عالٍ للنفس، وذلك بعدم استخدام السلاح الناري أو القوة المفرطة تجاه المتظاهرين إطلاقًا.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان اليوم جلسة طارئة لمناقشة مطالب المحتجين.

وقتل ما لا يقل عن 40 محتجًا أمس حينما عبر المتظاهرون في مختلف أنحاء البلاد عن إحباطهم من النخب السياسية، التي يقولون إنها فشلت في تحسين حياتهم بعد سنوات من الصراع والمصاعب الاقتصادية.

وهذه ثاني موجة تظاهر كبرى في غضون شهر، وخلفت سلسلة من الاشتباكات قبل أسبوعين بين المحتجين وقوات الأمن 157 قتيلاً وما يربو على 6000 جريح.

العراق بغداد المتظاهرون

الرئيسية/ أخبار العالم

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الموجة الثانية خلال شهر.. العراقيون يعاودون التظاهر لليوم الثاني على التوالي
سبق

تجمع عدة مئات من المحتجين في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد اليوم (السبت) بحلول منتصف النهار، وهم يلوحون بالعلم العراقي وينددون برئيس الوزراء بعد يوم من احتجاجات عنيفة شهدت مقتل 40 شخصًا على الأقل في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أوردته "رويترز"، أن القوات الأمنية باشرت حماية المتظاهرين ومواقع المظاهرات بكل مسؤولية وضبط عالٍ للنفس، وذلك بعدم استخدام السلاح الناري أو القوة المفرطة تجاه المتظاهرين إطلاقًا.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان اليوم جلسة طارئة لمناقشة مطالب المحتجين.

وقتل ما لا يقل عن 40 محتجًا أمس حينما عبر المتظاهرون في مختلف أنحاء البلاد عن إحباطهم من النخب السياسية، التي يقولون إنها فشلت في تحسين حياتهم بعد سنوات من الصراع والمصاعب الاقتصادية.

وهذه ثاني موجة تظاهر كبرى في غضون شهر، وخلفت سلسلة من الاشتباكات قبل أسبوعين بين المحتجين وقوات الأمن 157 قتيلاً وما يربو على 6000 جريح.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
05:11 PM

الموجة الثانية خلال شهر.. العراقيون يعاودون التظاهر لليوم الثاني على التوالي

غداة مقتل 40 محتجاً في أنحاء البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجمع عدة مئات من المحتجين في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد اليوم (السبت) بحلول منتصف النهار، وهم يلوحون بالعلم العراقي وينددون برئيس الوزراء بعد يوم من احتجاجات عنيفة شهدت مقتل 40 شخصًا على الأقل في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أوردته "رويترز"، أن القوات الأمنية باشرت حماية المتظاهرين ومواقع المظاهرات بكل مسؤولية وضبط عالٍ للنفس، وذلك بعدم استخدام السلاح الناري أو القوة المفرطة تجاه المتظاهرين إطلاقًا.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان اليوم جلسة طارئة لمناقشة مطالب المحتجين.

وقتل ما لا يقل عن 40 محتجًا أمس حينما عبر المتظاهرون في مختلف أنحاء البلاد عن إحباطهم من النخب السياسية، التي يقولون إنها فشلت في تحسين حياتهم بعد سنوات من الصراع والمصاعب الاقتصادية.

وهذه ثاني موجة تظاهر كبرى في غضون شهر، وخلفت سلسلة من الاشتباكات قبل أسبوعين بين المحتجين وقوات الأمن 157 قتيلاً وما يربو على 6000 جريح.

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