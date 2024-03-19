الجمارك السعودية توقف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية

أكدت الجمارك السعودية أنها أصدرت اليوم تعميمًا على جميع منافذها الجمركية (البرية والبحرية والجوية) يتضمّن إيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي هذا الفيروس.

وأوضحت الجمارك السعودية أن إيقاف تصدير جميع هذه المنتجات والمستلزمات يأتي توفيرًا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وحفاظًا على الصحة العالمية.

وكانت الجمارك قد أوقفت في وقت سابق تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس "كورونا" الجديد (Covid-19) التي تشمل (الألبسة الواقية، الأقنعة الطبية، البدل الطبية المغلفة للجسم، النظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه).