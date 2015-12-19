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مصر.. فرض 25 ريالًا رسوم جديدة على السعوديين المغادرين لأراضيها

بعد سداد 25 دولارًا عند دخول أراضيها للسياحة

وافق مجلس النواب المصري مؤخرًا على القوانين الضريبية الجديدة لتحقيق عائد اقتصادي من الضرائب التي تضمنت 100 جنيه للمغادرين لأراضي الجمهورية بما يقارب 25 ريالًا سعوديًا.

وتفصيلًا: تم إقرار فرض رسم مغادرة مصر إلى 100 جنيه "25 ريالًا سعوديًا" مع بقاء هذا الرسم 50 جنيهًا بالنسبة للأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات "البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح".

ورفع قيمة الضريبة بواقع 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف، وفرض رسم مقداره "5%" من قيمة المنتج النهائي من المشروبات الغازية بأنواعها المختلفة، سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة.

وبذلك يكون على السعوديين والأجانب المغادرين لجمهورية مصر العربية سداد قيمة التأشيرة الخاصة بالدخول وهي 25 دولارًا، بالإضافة إلى رسم المغادرة وقيمته 25 ريالًا.

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مصر.. فرض 25 ريالًا رسوم جديدة على السعوديين المغادرين لأراضيها
سبق

وافق مجلس النواب المصري مؤخرًا على القوانين الضريبية الجديدة لتحقيق عائد اقتصادي من الضرائب التي تضمنت 100 جنيه للمغادرين لأراضي الجمهورية بما يقارب 25 ريالًا سعوديًا.

وتفصيلًا: تم إقرار فرض رسم مغادرة مصر إلى 100 جنيه "25 ريالًا سعوديًا" مع بقاء هذا الرسم 50 جنيهًا بالنسبة للأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات "البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح".

ورفع قيمة الضريبة بواقع 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف، وفرض رسم مقداره "5%" من قيمة المنتج النهائي من المشروبات الغازية بأنواعها المختلفة، سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة.

وبذلك يكون على السعوديين والأجانب المغادرين لجمهورية مصر العربية سداد قيمة التأشيرة الخاصة بالدخول وهي 25 دولارًا، بالإضافة إلى رسم المغادرة وقيمته 25 ريالًا.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
06:39 PM

مصر.. فرض 25 ريالًا رسوم جديدة على السعوديين المغادرين لأراضيها

بعد سداد 25 دولارًا عند دخول أراضيها للسياحة

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خالد خليل - الرياض
22
8,700

وافق مجلس النواب المصري مؤخرًا على القوانين الضريبية الجديدة لتحقيق عائد اقتصادي من الضرائب التي تضمنت 100 جنيه للمغادرين لأراضي الجمهورية بما يقارب 25 ريالًا سعوديًا.

وتفصيلًا: تم إقرار فرض رسم مغادرة مصر إلى 100 جنيه "25 ريالًا سعوديًا" مع بقاء هذا الرسم 50 جنيهًا بالنسبة للأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات "البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح".

ورفع قيمة الضريبة بواقع 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف، وفرض رسم مقداره "5%" من قيمة المنتج النهائي من المشروبات الغازية بأنواعها المختلفة، سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة.

وبذلك يكون على السعوديين والأجانب المغادرين لجمهورية مصر العربية سداد قيمة التأشيرة الخاصة بالدخول وهي 25 دولارًا، بالإضافة إلى رسم المغادرة وقيمته 25 ريالًا.

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