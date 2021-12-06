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عائلة القلوب الحديدية.. أبٌ في رالي "داكار" وابنه في "فورمولا1"

مغامرة ومخاطرة وسباق إلى الموت

تعيش السيدة الإسبانية "رييس فاسكيز" مشاعر مختلطة بين الخوف والفرح، محفوفة بـ"الرجاء" طوال عامها؛ لأن قَدَرها قادها أن تكون زوجة لبطل راليات صحراوية، وأُمًّا لبطل فورمولا1، وهي مهن تعتمد على المغامرات والمخاطرة والسباق إلى الموت والحياة معًا!

وأصدق وصف من الممكن إطلاقه على الثلاثي "الأب، والأم، والابن" هو "عائلة القلوب الحديدية"؛ وذلك على اعتبار مهنة و"هموم" كل واحد منهم.

الأب "كارلوس ساينز" يُعتبر من أعظم سائقي الراليات وبطل العالم للراليات، كان آخر ألقابه التتويج بلقب رالي داكار 2020 في السعودية، بينما الابن "كارلوس ساينز جونيور" سائق فورمولا1، ترك رياضة والده بعد إعجابه بالأسطورة "مايكل شوماخر"؛ واتجه للحلبات، وانضم إلى أكاديمية "ريد بل" للسائقين الصغار، وأثبت بعد موسمَيْن موهبته من خلال التتويج بلقب بطولة فورمولا رينو عام 2014؛ ونتيجة لذلك حجز الإسباني مقعدًا له في الفورمولا1 في صفوف فريق "تورو روسو" عام 2015، واستمر في تحقيق نتائج جيدة، وشارك في الجائزة السعودية الكبرى فورمولا1 STC على حلبة كورنيش جدة 2021، وحقق مركزًا جيدًا قياسًا بصغر سنه وقلة خبرته.

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عائلة القلوب الحديدية.. أبٌ في رالي "داكار" وابنه في "فورمولا1"
سبق

تعيش السيدة الإسبانية "رييس فاسكيز" مشاعر مختلطة بين الخوف والفرح، محفوفة بـ"الرجاء" طوال عامها؛ لأن قَدَرها قادها أن تكون زوجة لبطل راليات صحراوية، وأُمًّا لبطل فورمولا1، وهي مهن تعتمد على المغامرات والمخاطرة والسباق إلى الموت والحياة معًا!

وأصدق وصف من الممكن إطلاقه على الثلاثي "الأب، والأم، والابن" هو "عائلة القلوب الحديدية"؛ وذلك على اعتبار مهنة و"هموم" كل واحد منهم.

الأب "كارلوس ساينز" يُعتبر من أعظم سائقي الراليات وبطل العالم للراليات، كان آخر ألقابه التتويج بلقب رالي داكار 2020 في السعودية، بينما الابن "كارلوس ساينز جونيور" سائق فورمولا1، ترك رياضة والده بعد إعجابه بالأسطورة "مايكل شوماخر"؛ واتجه للحلبات، وانضم إلى أكاديمية "ريد بل" للسائقين الصغار، وأثبت بعد موسمَيْن موهبته من خلال التتويج بلقب بطولة فورمولا رينو عام 2014؛ ونتيجة لذلك حجز الإسباني مقعدًا له في الفورمولا1 في صفوف فريق "تورو روسو" عام 2015، واستمر في تحقيق نتائج جيدة، وشارك في الجائزة السعودية الكبرى فورمولا1 STC على حلبة كورنيش جدة 2021، وحقق مركزًا جيدًا قياسًا بصغر سنه وقلة خبرته.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
01:31 AM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:01 AM

عائلة القلوب الحديدية.. أبٌ في رالي "داكار" وابنه في "فورمولا1"

مغامرة ومخاطرة وسباق إلى الموت

A A A
عيسى الحربي - الرياض
7
14,004

تعيش السيدة الإسبانية "رييس فاسكيز" مشاعر مختلطة بين الخوف والفرح، محفوفة بـ"الرجاء" طوال عامها؛ لأن قَدَرها قادها أن تكون زوجة لبطل راليات صحراوية، وأُمًّا لبطل فورمولا1، وهي مهن تعتمد على المغامرات والمخاطرة والسباق إلى الموت والحياة معًا!

وأصدق وصف من الممكن إطلاقه على الثلاثي "الأب، والأم، والابن" هو "عائلة القلوب الحديدية"؛ وذلك على اعتبار مهنة و"هموم" كل واحد منهم.

الأب "كارلوس ساينز" يُعتبر من أعظم سائقي الراليات وبطل العالم للراليات، كان آخر ألقابه التتويج بلقب رالي داكار 2020 في السعودية، بينما الابن "كارلوس ساينز جونيور" سائق فورمولا1، ترك رياضة والده بعد إعجابه بالأسطورة "مايكل شوماخر"؛ واتجه للحلبات، وانضم إلى أكاديمية "ريد بل" للسائقين الصغار، وأثبت بعد موسمَيْن موهبته من خلال التتويج بلقب بطولة فورمولا رينو عام 2014؛ ونتيجة لذلك حجز الإسباني مقعدًا له في الفورمولا1 في صفوف فريق "تورو روسو" عام 2015، واستمر في تحقيق نتائج جيدة، وشارك في الجائزة السعودية الكبرى فورمولا1 STC على حلبة كورنيش جدة 2021، وحقق مركزًا جيدًا قياسًا بصغر سنه وقلة خبرته.

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