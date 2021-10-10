وأوضح أن فريق ‎الرقابة البيئية اتخذ الإجراءات النظامية التي تشمل المساءلة والتغريم بحق كافة المخالفين والمتسببين في هذه التجاوزات البيئية، وذلك للحد من مخاطرها وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان وسلامة ‎البيئة المحيطة به.

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن ضبط تعديات بيئية في أحد مرادم ‎حائل.

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يضبط تعديات في أحد مرادم حائل منصور الشلاقي سبق 2021-10-10 كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن ضبط تعديات بيئية في أحد مرادم ‎حائل. وأوضح أن فريق ‎الرقابة البيئية اتخذ الإجراءات النظامية التي تشمل المساءلة والتغريم بحق كافة المخالفين والمتسببين في هذه التجاوزات البيئية، وذلك للحد من مخاطرها وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان وسلامة ‎البيئة المحيطة به.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 04:53 PM

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يضبط تعديات في أحد مرادم حائل اتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين والمتسبّبين





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كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن ضبط تعديات بيئية في أحد مرادم ‎حائل.

وأوضح أن فريق ‎الرقابة البيئية اتخذ الإجراءات النظامية التي تشمل المساءلة والتغريم بحق كافة المخالفين والمتسببين في هذه التجاوزات البيئية، وذلك للحد من مخاطرها وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان وسلامة ‎البيئة المحيطة به.