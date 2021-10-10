المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يضبط تعديات في أحد مرادم حائل
اتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين والمتسبّبين
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن ضبط تعديات بيئية في أحد مرادم حائل.
وأوضح أن فريق الرقابة البيئية اتخذ الإجراءات النظامية التي تشمل المساءلة والتغريم بحق كافة المخالفين والمتسببين في هذه التجاوزات البيئية، وذلك للحد من مخاطرها وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان وسلامة البيئة المحيطة به.
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يضبط تعديات في أحد مرادم حائل
منصور الشلاقيسبق2021-10-10
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن ضبط تعديات بيئية في أحد مرادم حائل.
وأوضح أن فريق الرقابة البيئية اتخذ الإجراءات النظامية التي تشمل المساءلة والتغريم بحق كافة المخالفين والمتسببين في هذه التجاوزات البيئية، وذلك للحد من مخاطرها وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان وسلامة البيئة المحيطة به.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
04:53 PM
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يضبط تعديات في أحد مرادم حائل
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن ضبط تعديات بيئية في أحد مرادم حائل.
وأوضح أن فريق الرقابة البيئية اتخذ الإجراءات النظامية التي تشمل المساءلة والتغريم بحق كافة المخالفين والمتسببين في هذه التجاوزات البيئية، وذلك للحد من مخاطرها وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان وسلامة البيئة المحيطة به.