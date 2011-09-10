"السلمي": يجب التصدّي بحزم للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية

على هامش الدورة "152" لمجلس جامعة الدول العربية لوزراء الخارجية

أكّد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ أن الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم العربي تستوجب وحدة الموقف العربي والتصدّي بحزمٍ للاعتداءات الآثمة والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية.

وقال "السلمي"، على هامش مشاركته في أعمال الدورة "152" لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المنعقدة اليوم في القاهرة: البرلمان العربي يعمل حالياً على إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي.

وجدّد دعم البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية، حيث إن شعار دورة انعقاد البرلمان العربي ووثائقه هي "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".