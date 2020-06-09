"الصحة" تعلن 1815 حالة شفاء من كورونا.. والإجمالي يتجاوز 76 ألفاً

أعلنت عن تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 76 ألف حالة في المملكة،‏ وذلك بحسب تقرير وزارة الصحة اليوم، والذي أوضح أن حالات التعافي الجديدة بلغت 1815 حالة.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية.

وكانت قد أعلنت "الصحة" عن تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المسبب لمرض كوفيد-19.