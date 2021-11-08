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شرطة مكة المكرمة تطيح بـ٧ أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن وسطوا على سكن عمالة ومحال تجارية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة، من القبض على سبعة أشخاص، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والسطو على سكن عمالة ومحال تجارية وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، وهم (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسيتين الفلسطينية واليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة مكة المكرمة تطيح بـ٧ أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن وسطوا على سكن عمالة ومحال تجارية
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة، من القبض على سبعة أشخاص، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والسطو على سكن عمالة ومحال تجارية وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، وهم (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسيتين الفلسطينية واليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
08:03 PM

شرطة مكة المكرمة تطيح بـ٧ أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن وسطوا على سكن عمالة ومحال تجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة، من القبض على سبعة أشخاص، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والسطو على سكن عمالة ومحال تجارية وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، وهم (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسيتين الفلسطينية واليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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