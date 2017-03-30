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السفير "لودوفيك بوي": للفرنسيين علاقة كبيرة مع مكتبة "عبدالعزيز" العامة العريقة

خلال زيارة لها مع وفد ثقافي

عبّر "لودوفيك بوي" سفير جمهورية فرنسا بالرياض، عن سعادته بالتعرف على مشاهد من الثقافة العربية والإسلامية في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وما تتضمنه من تنوع معرفي، ومن حفاظ على القيم التراثية الأصيلة، وما تقدمه من ملامح تشكل هوية الثقافة الراهنة في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له الذي ضم مستشارة السفير للثقافة، والملحق الثقافي الفرنسي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، ظهر اليوم الثلاثاء 30 مارس، حيث كان في استقباله نائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم الزيد، ومدير عام المكتبة الدكتور بندر المبارك.

وتفقد الوفد الفرنسي جنبات المكتبة المختلفة ومشروعاتها المتنوعة، وتجول في قاعات القراءة والاطلاع، وفي مكتبة الطفل وما تضمه من مسارح ومرافق وكتب متنوعة تعنى بالأطفال في مختلف مراحلهم العمرية.

كما زار الوفد معرض الخط العربي الذي تقيمه المكتبة والذي يضم مجموعة كبيرة من اللوحات والمقتنيات التي تبرز جماليات الخط العربي في مختلف عصوره، كما يضم اللوحات الفائزة بمسابقة الخط العربي التي عقدتها المكتبة بمناسبة اعتماد وزارة الثقافة العام 2021م هو عام الخط العربي، ويحتوي المعرض كذلك على عدد من العملات والمسكوكات والمخطوطات المكتوبة بالخطوط العربية في العصور الإسلامية الأولى.

وقال السفير لودوفيك بوي: "أنا سعيد جداً أن أكون اليوم في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياض، وهي أول زيارة لهذه المكتبة المشهورة دولياً، وسبق ان كنت في المغرب وزرت فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في الدار البيضاء (مؤسسة الملك عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية)، ولدينا علاقات تاريخية بين فرنسا والمكتبة في مجال الترجمة والتعاون، ورأيت اليوم مكتبة كبيرة لديها الملايين من الكتب وأنشطة مهمة جداً خاصة في مجال الثقافة، وزرت معرض الخط العربي وكان معرضاً جميلاً جداً في إطار عام الخط العربي 2021، وإن شاء الله سنعود ونحضر الجالية الفرنسية في المملكة معنا، فآفاق التعاون كبيرة وعظيمة بين الفرنسيين والمكتبة".

وأهدت المكتبة السفير الفرنسي مجموعة من إصداراتها باللغة الفرنسية، ‏مثل كتاب اكتشف المملكة العربية السعودية باللغة ‏الفرنسية، وكتاب ملامح وأماكن سعودية ‏بسبع لغات، وكتاب زيارة الأميرة أليس للمملكة العربية السعودية، وكتاب احلام قادة المستقبل، وكتاب الجزيرة العربية حديقة الرسامين.

وتهدف زيارة السفير الفرنسي والوفد المرافق له للمكتبة التعرف على كنوز مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومشروعاتها النوعية، والاطلاع على جهودها في نشر الثقافة والتواصل الحضاري، مع مختلف الثقافات العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير "لودوفيك بوي": للفرنسيين علاقة كبيرة مع مكتبة "عبدالعزيز" العامة العريقة
سبق

عبّر "لودوفيك بوي" سفير جمهورية فرنسا بالرياض، عن سعادته بالتعرف على مشاهد من الثقافة العربية والإسلامية في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وما تتضمنه من تنوع معرفي، ومن حفاظ على القيم التراثية الأصيلة، وما تقدمه من ملامح تشكل هوية الثقافة الراهنة في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له الذي ضم مستشارة السفير للثقافة، والملحق الثقافي الفرنسي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، ظهر اليوم الثلاثاء 30 مارس، حيث كان في استقباله نائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم الزيد، ومدير عام المكتبة الدكتور بندر المبارك.

وتفقد الوفد الفرنسي جنبات المكتبة المختلفة ومشروعاتها المتنوعة، وتجول في قاعات القراءة والاطلاع، وفي مكتبة الطفل وما تضمه من مسارح ومرافق وكتب متنوعة تعنى بالأطفال في مختلف مراحلهم العمرية.

كما زار الوفد معرض الخط العربي الذي تقيمه المكتبة والذي يضم مجموعة كبيرة من اللوحات والمقتنيات التي تبرز جماليات الخط العربي في مختلف عصوره، كما يضم اللوحات الفائزة بمسابقة الخط العربي التي عقدتها المكتبة بمناسبة اعتماد وزارة الثقافة العام 2021م هو عام الخط العربي، ويحتوي المعرض كذلك على عدد من العملات والمسكوكات والمخطوطات المكتوبة بالخطوط العربية في العصور الإسلامية الأولى.

وقال السفير لودوفيك بوي: "أنا سعيد جداً أن أكون اليوم في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياض، وهي أول زيارة لهذه المكتبة المشهورة دولياً، وسبق ان كنت في المغرب وزرت فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في الدار البيضاء (مؤسسة الملك عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية)، ولدينا علاقات تاريخية بين فرنسا والمكتبة في مجال الترجمة والتعاون، ورأيت اليوم مكتبة كبيرة لديها الملايين من الكتب وأنشطة مهمة جداً خاصة في مجال الثقافة، وزرت معرض الخط العربي وكان معرضاً جميلاً جداً في إطار عام الخط العربي 2021، وإن شاء الله سنعود ونحضر الجالية الفرنسية في المملكة معنا، فآفاق التعاون كبيرة وعظيمة بين الفرنسيين والمكتبة".

وأهدت المكتبة السفير الفرنسي مجموعة من إصداراتها باللغة الفرنسية، ‏مثل كتاب اكتشف المملكة العربية السعودية باللغة ‏الفرنسية، وكتاب ملامح وأماكن سعودية ‏بسبع لغات، وكتاب زيارة الأميرة أليس للمملكة العربية السعودية، وكتاب احلام قادة المستقبل، وكتاب الجزيرة العربية حديقة الرسامين.

وتهدف زيارة السفير الفرنسي والوفد المرافق له للمكتبة التعرف على كنوز مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومشروعاتها النوعية، والاطلاع على جهودها في نشر الثقافة والتواصل الحضاري، مع مختلف الثقافات العالمية.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
05:31 PM

السفير "لودوفيك بوي": للفرنسيين علاقة كبيرة مع مكتبة "عبدالعزيز" العامة العريقة

خلال زيارة لها مع وفد ثقافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبّر "لودوفيك بوي" سفير جمهورية فرنسا بالرياض، عن سعادته بالتعرف على مشاهد من الثقافة العربية والإسلامية في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وما تتضمنه من تنوع معرفي، ومن حفاظ على القيم التراثية الأصيلة، وما تقدمه من ملامح تشكل هوية الثقافة الراهنة في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له الذي ضم مستشارة السفير للثقافة، والملحق الثقافي الفرنسي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، ظهر اليوم الثلاثاء 30 مارس، حيث كان في استقباله نائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم الزيد، ومدير عام المكتبة الدكتور بندر المبارك.

وتفقد الوفد الفرنسي جنبات المكتبة المختلفة ومشروعاتها المتنوعة، وتجول في قاعات القراءة والاطلاع، وفي مكتبة الطفل وما تضمه من مسارح ومرافق وكتب متنوعة تعنى بالأطفال في مختلف مراحلهم العمرية.

كما زار الوفد معرض الخط العربي الذي تقيمه المكتبة والذي يضم مجموعة كبيرة من اللوحات والمقتنيات التي تبرز جماليات الخط العربي في مختلف عصوره، كما يضم اللوحات الفائزة بمسابقة الخط العربي التي عقدتها المكتبة بمناسبة اعتماد وزارة الثقافة العام 2021م هو عام الخط العربي، ويحتوي المعرض كذلك على عدد من العملات والمسكوكات والمخطوطات المكتوبة بالخطوط العربية في العصور الإسلامية الأولى.

وقال السفير لودوفيك بوي: "أنا سعيد جداً أن أكون اليوم في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياض، وهي أول زيارة لهذه المكتبة المشهورة دولياً، وسبق ان كنت في المغرب وزرت فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في الدار البيضاء (مؤسسة الملك عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية)، ولدينا علاقات تاريخية بين فرنسا والمكتبة في مجال الترجمة والتعاون، ورأيت اليوم مكتبة كبيرة لديها الملايين من الكتب وأنشطة مهمة جداً خاصة في مجال الثقافة، وزرت معرض الخط العربي وكان معرضاً جميلاً جداً في إطار عام الخط العربي 2021، وإن شاء الله سنعود ونحضر الجالية الفرنسية في المملكة معنا، فآفاق التعاون كبيرة وعظيمة بين الفرنسيين والمكتبة".

وأهدت المكتبة السفير الفرنسي مجموعة من إصداراتها باللغة الفرنسية، ‏مثل كتاب اكتشف المملكة العربية السعودية باللغة ‏الفرنسية، وكتاب ملامح وأماكن سعودية ‏بسبع لغات، وكتاب زيارة الأميرة أليس للمملكة العربية السعودية، وكتاب احلام قادة المستقبل، وكتاب الجزيرة العربية حديقة الرسامين.

وتهدف زيارة السفير الفرنسي والوفد المرافق له للمكتبة التعرف على كنوز مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومشروعاتها النوعية، والاطلاع على جهودها في نشر الثقافة والتواصل الحضاري، مع مختلف الثقافات العالمية.

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