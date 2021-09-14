أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عطلة اليوم الوطني 91، ستكون يوم الخميس 23 سبتمبر لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.
متحدث الموارد البشرية: عطلة اليوم الوطني لجميع القطاعات ستكون الخميس 23 سبتمبر
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عطلة اليوم الوطني 91، ستكون يوم الخميس 23 سبتمبر لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.
اعلان
متحدث الموارد البشرية: عطلة اليوم الوطني لجميع القطاعات ستكون الخميس 23 سبتمبرعبدالله البرقاوي سبق 2021-09-14
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
12:59 PM
متحدث الموارد البشرية: عطلة اليوم الوطني لجميع القطاعات ستكون الخميس 23 سبتمبر
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عطلة اليوم الوطني 91، ستكون يوم الخميس 23 سبتمبر لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.
اعلان
201,250 سيارة ..
05 يوليو
10,643
38 مليار ..
23 يوليو
13,627
2.5 مليار ..
30 يناير
14,838
91 مليار ..
29 يناير
33,999
كيف تسيطر على حياتك؟
مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!
عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!
محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!
بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار
علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع
عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!
صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟
مها الجبر
مصدر مسؤول
بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!
مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية
بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق
يحيى فقيهي