إدارات تعليم "الرس" و"المذنب" و"البكيرية" تؤجِّل الدراسة اليومَيْن المقبلَيْن

مع إلغاء الاصطفاف الصباحي إثر موجات البرد

أعلنت إدارات تعليم الرس والمذنب والبكيرية تأجيل الدراسة غدًا واليوم الذي يليه، وإلغاء الاصطفاف الصباحي؛ وذلك بسبب موجة البرد التي تعيشها القصيم، وتوقعات هبوط درجة الحرارة لمعدلات منخفضة. جاء ذلك بعد إعلان تعليم القصيم وعنيزة تأخير الدراسة لليومَين نفسيهما مساء اليوم.

وذكرت إدارات التعليم الثلاث في حساباتها بـ"تويتر": "بناء على التنبيه الصادر من الهيئة العامة للأرصاد بموجة البرد الشديدة ليومَي الأربعاء والخميس فقد أجَّلت الدراسة ١٨-١٩ / ١٤٤١/ ٦هـ. وحرصًا على سلامة الجميع تم إيقاف الاصطفاف الصباحي، وتأخير بداية الحصة الأولى في جميع المدارس إلى الساعة الـ9 صباحًا مع استمرارية توقيت الخروج".