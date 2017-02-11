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إدارات تعليم "الرس" و"المذنب" و"البكيرية" تؤجِّل الدراسة اليومَيْن المقبلَيْن

مع إلغاء الاصطفاف الصباحي إثر موجات البرد

أعلنت إدارات تعليم الرس والمذنب والبكيرية تأجيل الدراسة غدًا واليوم الذي يليه، وإلغاء الاصطفاف الصباحي؛ وذلك بسبب موجة البرد التي تعيشها القصيم، وتوقعات هبوط درجة الحرارة لمعدلات منخفضة. جاء ذلك بعد إعلان تعليم القصيم وعنيزة تأخير الدراسة لليومَين نفسيهما مساء اليوم.

وذكرت إدارات التعليم الثلاث في حساباتها بـ"تويتر": "بناء على التنبيه الصادر من الهيئة العامة للأرصاد بموجة البرد الشديدة ليومَي الأربعاء والخميس فقد أجَّلت الدراسة ١٨-١٩ / ١٤٤١/ ٦هـ. وحرصًا على سلامة الجميع تم إيقاف الاصطفاف الصباحي، وتأخير بداية الحصة الأولى في جميع المدارس إلى الساعة الـ9 صباحًا مع استمرارية توقيت الخروج".

تعليم الرس والمذنب والبكيرية إلغاء الاصطفاف الصباحي موجة البرد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إدارات تعليم "الرس" و"المذنب" و"البكيرية" تؤجِّل الدراسة اليومَيْن المقبلَيْن
سبق

أعلنت إدارات تعليم الرس والمذنب والبكيرية تأجيل الدراسة غدًا واليوم الذي يليه، وإلغاء الاصطفاف الصباحي؛ وذلك بسبب موجة البرد التي تعيشها القصيم، وتوقعات هبوط درجة الحرارة لمعدلات منخفضة. جاء ذلك بعد إعلان تعليم القصيم وعنيزة تأخير الدراسة لليومَين نفسيهما مساء اليوم.

وذكرت إدارات التعليم الثلاث في حساباتها بـ"تويتر": "بناء على التنبيه الصادر من الهيئة العامة للأرصاد بموجة البرد الشديدة ليومَي الأربعاء والخميس فقد أجَّلت الدراسة ١٨-١٩ / ١٤٤١/ ٦هـ. وحرصًا على سلامة الجميع تم إيقاف الاصطفاف الصباحي، وتأخير بداية الحصة الأولى في جميع المدارس إلى الساعة الـ9 صباحًا مع استمرارية توقيت الخروج".

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:12 PM
اخر تعديل
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
10:53 PM

إدارات تعليم "الرس" و"المذنب" و"البكيرية" تؤجِّل الدراسة اليومَيْن المقبلَيْن

مع إلغاء الاصطفاف الصباحي إثر موجات البرد

A A A
بدر العتيبي - القصيم
2
7,079

أعلنت إدارات تعليم الرس والمذنب والبكيرية تأجيل الدراسة غدًا واليوم الذي يليه، وإلغاء الاصطفاف الصباحي؛ وذلك بسبب موجة البرد التي تعيشها القصيم، وتوقعات هبوط درجة الحرارة لمعدلات منخفضة. جاء ذلك بعد إعلان تعليم القصيم وعنيزة تأخير الدراسة لليومَين نفسيهما مساء اليوم.

وذكرت إدارات التعليم الثلاث في حساباتها بـ"تويتر": "بناء على التنبيه الصادر من الهيئة العامة للأرصاد بموجة البرد الشديدة ليومَي الأربعاء والخميس فقد أجَّلت الدراسة ١٨-١٩ / ١٤٤١/ ٦هـ. وحرصًا على سلامة الجميع تم إيقاف الاصطفاف الصباحي، وتأخير بداية الحصة الأولى في جميع المدارس إلى الساعة الـ9 صباحًا مع استمرارية توقيت الخروج".

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