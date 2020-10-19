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الكرملين: السعودية وروسيا تبحثان التعاون لاستقرار أسواق النفط

قبيل اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك بلاس"

أعلن الكرملين أن السعودية وروسيا تبحثان التعاون لجلب الاستقرار إلى أسواق النفط.

وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أن ذلك يأتي قبيل الاجتماع الافتراضي المرتقب اليوم للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك بلاس"، للنظر في أساسيات أسواق الطاقة وسط موجة ثانية من فيروس"كورونا" باتت تهدد الطلب على النفط مرة جديدة.

وتكثف السعودية وروسيا الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار أسواق النفط، حيث أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مكالمتين هاتفيتين خلال أسبوع.


وتسود توقعات متباينة في شأن توجهات "أوبك بلاس" المستقبلية بشأن تخفيضات الإنتاج، مع تدفق المزيد من الإمدادات من ليبيا، على الرغم من تحسن الطلب من الصين والهند.

ومن المقرر أن تضيف دول"أوبك بلاس" مليوناً وتسعمئة ألف برميل يومياً إلى إنتاجها في يناير.

وتشهد أسعار النفط تراجعاً بعد بيانات من الصين، لكن الأسواق تترقب اليوم الاجتماع الافتراضي للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس، للنظر في أساسيات أسواق الطاقة وسط موجة ثانية من فيروس كورونا باتت تهدد الطلب على النفط مرة جديدة.

النفط أسعار النفط أوبك بلس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكرملين: السعودية وروسيا تبحثان التعاون لاستقرار أسواق النفط
سبق

أعلن الكرملين أن السعودية وروسيا تبحثان التعاون لجلب الاستقرار إلى أسواق النفط.

وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أن ذلك يأتي قبيل الاجتماع الافتراضي المرتقب اليوم للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك بلاس"، للنظر في أساسيات أسواق الطاقة وسط موجة ثانية من فيروس"كورونا" باتت تهدد الطلب على النفط مرة جديدة.

وتكثف السعودية وروسيا الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار أسواق النفط، حيث أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مكالمتين هاتفيتين خلال أسبوع.


وتسود توقعات متباينة في شأن توجهات "أوبك بلاس" المستقبلية بشأن تخفيضات الإنتاج، مع تدفق المزيد من الإمدادات من ليبيا، على الرغم من تحسن الطلب من الصين والهند.

ومن المقرر أن تضيف دول"أوبك بلاس" مليوناً وتسعمئة ألف برميل يومياً إلى إنتاجها في يناير.

وتشهد أسعار النفط تراجعاً بعد بيانات من الصين، لكن الأسواق تترقب اليوم الاجتماع الافتراضي للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس، للنظر في أساسيات أسواق الطاقة وسط موجة ثانية من فيروس كورونا باتت تهدد الطلب على النفط مرة جديدة.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
02:19 PM

الكرملين: السعودية وروسيا تبحثان التعاون لاستقرار أسواق النفط

قبيل اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك بلاس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الكرملين أن السعودية وروسيا تبحثان التعاون لجلب الاستقرار إلى أسواق النفط.

وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أن ذلك يأتي قبيل الاجتماع الافتراضي المرتقب اليوم للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك بلاس"، للنظر في أساسيات أسواق الطاقة وسط موجة ثانية من فيروس"كورونا" باتت تهدد الطلب على النفط مرة جديدة.

وتكثف السعودية وروسيا الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار أسواق النفط، حيث أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مكالمتين هاتفيتين خلال أسبوع.


وتسود توقعات متباينة في شأن توجهات "أوبك بلاس" المستقبلية بشأن تخفيضات الإنتاج، مع تدفق المزيد من الإمدادات من ليبيا، على الرغم من تحسن الطلب من الصين والهند.

ومن المقرر أن تضيف دول"أوبك بلاس" مليوناً وتسعمئة ألف برميل يومياً إلى إنتاجها في يناير.

وتشهد أسعار النفط تراجعاً بعد بيانات من الصين، لكن الأسواق تترقب اليوم الاجتماع الافتراضي للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس، للنظر في أساسيات أسواق الطاقة وسط موجة ثانية من فيروس كورونا باتت تهدد الطلب على النفط مرة جديدة.

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