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لليوم الثالث على التوالي.. إصابات "كورونا" تتسارع بفرنسا.. وعدد الحالات يقفز لـ52.128

وفاة 3523 بالوباء بينهم 499 خلال اليوم

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 499 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم (الثلاثاء)، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 3523، في ارتفاع بنسبة 17 بالمئة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبين مدير وكالة الصحة العامة جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي، أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 52128 بزيادة 17 في المئة خلال 24 ساعة ربما بسبب حقيقة أن فرنسا زادت من الاختبارات، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن 5565 شخصاً في حالة خطيرة وبحاجة لأجهزة تنفس بزيادة تسعة في المئة عن أمس، وهو معدل زيادة أبطأ بشكل طفيف بالمقارنة مع اليوم السابق.

وكان هذا ثالث يوم على التوالي تتسارع فيه وتيرة الوفيات في فرنسا، التي تشهد ثالث أسبوع من إجراءات العزل العام في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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لليوم الثالث على التوالي.. إصابات "كورونا" تتسارع بفرنسا.. وعدد الحالات يقفز لـ52.128
سبق

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 499 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم (الثلاثاء)، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 3523، في ارتفاع بنسبة 17 بالمئة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبين مدير وكالة الصحة العامة جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي، أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 52128 بزيادة 17 في المئة خلال 24 ساعة ربما بسبب حقيقة أن فرنسا زادت من الاختبارات، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن 5565 شخصاً في حالة خطيرة وبحاجة لأجهزة تنفس بزيادة تسعة في المئة عن أمس، وهو معدل زيادة أبطأ بشكل طفيف بالمقارنة مع اليوم السابق.

وكان هذا ثالث يوم على التوالي تتسارع فيه وتيرة الوفيات في فرنسا، التي تشهد ثالث أسبوع من إجراءات العزل العام في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:06 PM

لليوم الثالث على التوالي.. إصابات "كورونا" تتسارع بفرنسا.. وعدد الحالات يقفز لـ52.128

وفاة 3523 بالوباء بينهم 499 خلال اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 499 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم (الثلاثاء)، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 3523، في ارتفاع بنسبة 17 بالمئة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبين مدير وكالة الصحة العامة جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي، أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 52128 بزيادة 17 في المئة خلال 24 ساعة ربما بسبب حقيقة أن فرنسا زادت من الاختبارات، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن 5565 شخصاً في حالة خطيرة وبحاجة لأجهزة تنفس بزيادة تسعة في المئة عن أمس، وهو معدل زيادة أبطأ بشكل طفيف بالمقارنة مع اليوم السابق.

وكان هذا ثالث يوم على التوالي تتسارع فيه وتيرة الوفيات في فرنسا، التي تشهد ثالث أسبوع من إجراءات العزل العام في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

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