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شرطة الرياض تطيح بتسعة أشخاص ارتكبوا 100 حادثة سرقة

جرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت - بفضل الله - من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي امتهنوا سرقة معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية المبردة، وهم (9) أشخاص (سبعة من الجنسية السودانية وواحد من الجنسية المصرية، وآخر من الجنسية الهندية، جميعهم في العقد الرابع من العمر) ثبت تورطهم بارتكاب ما يقارب (100) حادثة بلغت قيمة المسروقات بها (300,000) ريال، وتمثل دور اثنين منهم في إخفاء المسروقات وتصريفها، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية جاوزت (40,000) ريال ومركبتين يستخدمها المتهمون في تنقلاتهم، وتم استرداد (15) جهاز تبريد.

وقد جرى تحريز المضبوطات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تطيح بتسعة أشخاص ارتكبوا 100 حادثة سرقة
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت - بفضل الله - من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي امتهنوا سرقة معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية المبردة، وهم (9) أشخاص (سبعة من الجنسية السودانية وواحد من الجنسية المصرية، وآخر من الجنسية الهندية، جميعهم في العقد الرابع من العمر) ثبت تورطهم بارتكاب ما يقارب (100) حادثة بلغت قيمة المسروقات بها (300,000) ريال، وتمثل دور اثنين منهم في إخفاء المسروقات وتصريفها، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية جاوزت (40,000) ريال ومركبتين يستخدمها المتهمون في تنقلاتهم، وتم استرداد (15) جهاز تبريد.

وقد جرى تحريز المضبوطات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
06:00 PM
اخر تعديل
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
06:56 PM

شرطة الرياض تطيح بتسعة أشخاص ارتكبوا 100 حادثة سرقة

جرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,530

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت - بفضل الله - من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي امتهنوا سرقة معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية المبردة، وهم (9) أشخاص (سبعة من الجنسية السودانية وواحد من الجنسية المصرية، وآخر من الجنسية الهندية، جميعهم في العقد الرابع من العمر) ثبت تورطهم بارتكاب ما يقارب (100) حادثة بلغت قيمة المسروقات بها (300,000) ريال، وتمثل دور اثنين منهم في إخفاء المسروقات وتصريفها، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية جاوزت (40,000) ريال ومركبتين يستخدمها المتهمون في تنقلاتهم، وتم استرداد (15) جهاز تبريد.

وقد جرى تحريز المضبوطات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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