كيبل كهربائي مكشوف يهدد المارة بالطريق الدولي جنوب القنفذة

الأهالي يطالبون عبر "سبق" بحل المشكلة

رصدت عدسة "سبق" كيبلاً كهربائياً مكشوفاً بمدخل الحبيل شرق مركز القوز بمحافظة القنفذة، ويقع الكيبل المكشوف في أحد التقاطعات الرئيسية على الطريق الدولي، معرضاً المارة وسالكي الشارع للخطر.

وطالب أهالي بلدة الحبيل بمحافظة القنفذة بتدخل المسؤولين لحل مشكلة الكيبل الكهربائي المكشوف وسرعة تدخل الجهات المعنية سواءً من شركة الكهرباء أو بلدية القوز لتغطية الكيبل؛ خوفاً من حدوث كارثة لا قدر الله، مستغربين في الوقت نفسه ترك الكيبل مكشوف دون إصلاحه، ولم يتم اتخاذ اشتراطات السلامة الاحترازية اللازمة.

وناشدوا حل المشكلة نهائياً، ورفع الكيبل الذي أصبح مصدر خطر حقيقي يهدد سكان البلدة والمارين بالطريق الدولي، وأبدى سكان البلدة استياءهم من ترك الجهة المعنية هذا الكيبل مكشوفاً بهذه الصورة في الشارع، دون مراعاة لسلامة السكان والمارة، مشيرين إلى أن الكيبل لا يزال يمثل خطراً على الجميع بعد أن تم تركه بهذه الطريقة العشوائية التي تهدد سلامة المارة.