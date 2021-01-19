ميدان الفروسية بمنطقة حائل ينظّم حفل سباقه الرابع عشر غدًا

أربعة أشواط بمسافة 1600 متر للشوط الواحد

ينظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غدًا، حفل سباقه الرابع عشر لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.

وقال مدير الميدان بندر التبيناوي: إن السباق يتكون من أربعة أشواط على مسافة 1600 متر لكل شوط.

وأضاف "التبيناوي": "خُصص الشوط الأول من الدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الثاني مفتوح الدرجات، فيما خصص الشوط الثالث للدرجة لم تربح، والشوط الرابع مفتوح أفراس".