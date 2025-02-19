النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسد ينقضّ على طفلة.. ولكمة "هائلة" تحسم كل شيء

لا تُدِر ظهرك لحيوان مفترس

برهن رجل أمريكي على شجاعته الفريدة، عندما انقضّ على أسد جبلي في الوقت المناسب، لينقذ طفلة في السادسة من عمرها، تعرضت لهجوم من قبل الحيوان المفترس.

وصباح الأحد، ذهبت مجموعة من البالغين والأطفال للتنزّه في حديقة بمنطقة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، عندما فاجأهم أسد جبال وهاجم الطفلة، مما دفع أحد الرجال في المجموعة للاندفاع نحو الحيوان، وتوجيه لكمة إلى ضلوعه.

أما بقية الموجودين فقاموا بإحداث أصوات مرتفعة لإخافة الأسد، وقد نجحت الخطة بالفعل، وفرّ الأسد هارباً.

ولم تتعرض الطفلة سوى لإصابات طفيفة، فيما تم إغلاق الحديقة؛ بحثاً عن الأسد، وفق ما ذكر موقع "سي إن إن".

وأصدرت الحديقة "Rancho San Antonio County Park" بياناً وجّه فيه نصائح للناس بشأن الطريقة المثلى للتصرف، في حال واجههم أسد جبال.

وقال البيان: إنه يجب على الشخص أن يضخّم من وقفته، ويصدر أصواتاً مرتفعة في حال صادف أسداً جبلياً، فيما يجب عليه أن يتجنب أن يدير ظهره للحيوان المفترس.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أسد ينقضّ على طفلة.. ولكمة "هائلة" تحسم كل شيء
سبق

برهن رجل أمريكي على شجاعته الفريدة، عندما انقضّ على أسد جبلي في الوقت المناسب، لينقذ طفلة في السادسة من عمرها، تعرضت لهجوم من قبل الحيوان المفترس.

وصباح الأحد، ذهبت مجموعة من البالغين والأطفال للتنزّه في حديقة بمنطقة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، عندما فاجأهم أسد جبال وهاجم الطفلة، مما دفع أحد الرجال في المجموعة للاندفاع نحو الحيوان، وتوجيه لكمة إلى ضلوعه.

أما بقية الموجودين فقاموا بإحداث أصوات مرتفعة لإخافة الأسد، وقد نجحت الخطة بالفعل، وفرّ الأسد هارباً.

ولم تتعرض الطفلة سوى لإصابات طفيفة، فيما تم إغلاق الحديقة؛ بحثاً عن الأسد، وفق ما ذكر موقع "سي إن إن".

وأصدرت الحديقة "Rancho San Antonio County Park" بياناً وجّه فيه نصائح للناس بشأن الطريقة المثلى للتصرف، في حال واجههم أسد جبال.

وقال البيان: إنه يجب على الشخص أن يضخّم من وقفته، ويصدر أصواتاً مرتفعة في حال صادف أسداً جبلياً، فيما يجب عليه أن يتجنب أن يدير ظهره للحيوان المفترس.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
04:43 PM

أسد ينقضّ على طفلة.. ولكمة "هائلة" تحسم كل شيء

لا تُدِر ظهرك لحيوان مفترس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
767

برهن رجل أمريكي على شجاعته الفريدة، عندما انقضّ على أسد جبلي في الوقت المناسب، لينقذ طفلة في السادسة من عمرها، تعرضت لهجوم من قبل الحيوان المفترس.

وصباح الأحد، ذهبت مجموعة من البالغين والأطفال للتنزّه في حديقة بمنطقة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، عندما فاجأهم أسد جبال وهاجم الطفلة، مما دفع أحد الرجال في المجموعة للاندفاع نحو الحيوان، وتوجيه لكمة إلى ضلوعه.

أما بقية الموجودين فقاموا بإحداث أصوات مرتفعة لإخافة الأسد، وقد نجحت الخطة بالفعل، وفرّ الأسد هارباً.

ولم تتعرض الطفلة سوى لإصابات طفيفة، فيما تم إغلاق الحديقة؛ بحثاً عن الأسد، وفق ما ذكر موقع "سي إن إن".

وأصدرت الحديقة "Rancho San Antonio County Park" بياناً وجّه فيه نصائح للناس بشأن الطريقة المثلى للتصرف، في حال واجههم أسد جبال.

وقال البيان: إنه يجب على الشخص أن يضخّم من وقفته، ويصدر أصواتاً مرتفعة في حال صادف أسداً جبلياً، فيما يجب عليه أن يتجنب أن يدير ظهره للحيوان المفترس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,694
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,430
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,794

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة