"الحازمي" ملازماً

يتلقى الملازم محمد عبدالله الحازمي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي. وعبر بدوره الحازمي عن فخره واعتزازه بخدمة دينه ومليكه ووطنه.
يتلقى الملازم محمد عبدالله الحازمي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي. وعبر بدوره الحازمي عن فخره واعتزازه بخدمة دينه ومليكه ووطنه.
يتلقى الملازم محمد عبدالله الحازمي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي. وعبر بدوره الحازمي عن فخره واعتزازه بخدمة دينه ومليكه ووطنه.
يتلقى الملازم محمد عبدالله الحازمي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي. وعبر بدوره الحازمي عن فخره واعتزازه بخدمة دينه ومليكه ووطنه.