عضو بجمعية الاقتصاد لـ"سبق": من المتوقع أن تواصل الإيجارات تراجعها بسبب الضخ

مرجعًا ذلك إلى زيادة خروج العمالة الوافدة وضخ الوحدات السكنية الجديدة والتملك

توقع عضو بجمعية الاقتصاد السعودية أن تواصل أسعار الإيجارات تراجعها خلال العام الراهن والعامين القادمين مرجعًا الأسباب إلى زيادة خروج المزيد من العمالة الوافدة بجانب زيادة ضخ الوحدات السكنية الجديدة والتملك، والتي وصل إجمالي عددها خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى نحو 987 ألف وحدة بنسب 20.8، مشيرًا إلى أنه أعلى معدل منذ مطلع 2015م.

وتفصيلاً؛ قال الاقتصادي عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية لـ"سبق": تأثرت السوق العقارية انتعاشًا منذ الشهرين الأخيرين من العام الماضي إلى نهاية إبريل من العام الجاري، نتيجة زيادة الإقراض والتمويل العقاري، الذي سجل ارتفاعًا سنويًا وصل إلى 20.8 % وهو أعلى معدل منذ مطلع 2015م.

وبيَّن: حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد وصل إلى مستوى 270.5 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، وارتفع معه أيضًا عدد المقترضين عقاريًا من الأفراد إلى أكثر من 264 ألف مقترض.

تأثير الضخ التمويلي

وتابع: انعكس هذا الضخ (التمويلي العقاري الكبير) على أسعار الأراضي تحديدًا بارتفاعها بنحو 24 % خلال الفترة الماضية من 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018، ونظرًا لاستمرار ضعف السيولة الشرائية لدى غالبية الأفراد، وبدء تلاشي التأثير المؤقت لتلك القروض العقارية، لم يتمكن هذا التمويل العقاري من رفع أسعار الأراضي أعلى من هذه المستويات، فما زالت أدنى من مستوياتها في 2017 وما قبله من أعوام.

وقال "العمري": من المتوقع أن تعود الأسعار إلى التراجع بعد هذا الارتداد السعري للأراضي، الذي خدمه من جانب آخر عدم تطبيق المراحل التالية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء.

فائض الوحدات

وواصل في الوقت ذاته لم يتمكّن ذلك الضخ الكبير للتمويل العقاري خلال الأشهر الأخيرة، من التأثير إيجابيًا على الأسعار السوقية للفلل والشقق السكنية، التي استمرت في وتيرة الانخفاض بنسب تراوحت بين 11% إلى 17% للفترة الراهنة من 2019 مع الفترة نفسها من 2018، ويعود السبب الرئيس لذلك لزيادة فائض الوحدات السكنية من الفلل والشقق، الذي وصل بنهاية 2018 إلى أعلى من 1.7 مليون وحدة سكنية، لسببين رئيسيين:

الأول- زيادة ضخ الوحدات السكنية الجديدة، التي وصل إجمالي عددها خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى نحو 987 ألف وحدة سكنية.

الثاني- زيادة إخلاء العمالة الوافدة المغادرة للبلاد لمساكنها، وبعضها كان يصطحب أسرته، إضافةً إلى ترحيل العمالة المخالفة، ويُقدر إجمالي المغادرين خلال أقل من الثلاث سنوات الماضية بأكثر من 3.3 مليون نسمة.

توقع بتراجع الإيجارات

وأضاف أن كل هذا ترك آثارًا عكسية ملموسة على إيجارات المساكن، وضغط عليها بالانخفاض اللافت، خصوصًا خلال العامين الأخيرين، ويتوقع أن تتسارع وتيرته خلال العام الراهن والعامين القادمين بمشيئة الله، نظير توقع زيادة خروج المزيد من العمالة الوافدة وعائلاتهم ومرافقيهم، المرتبط بارتفاع تكلفة الرسوم عليها، وبالجدية القائمة اليوم تجاه التعامل بكل قوة مع تحدي البطالة محليًا، والعمل على زيادة توظيف المواطنين والمواطنات في الفرص الملائمة لهم في سوق العمل المحلية.

أمر إيجابي

وأوضح: تحت استمرار ضخ المزيد من الوحدات السكنية الجديدة، إضافةً إلى إخلاء الوحدات القائمة سواءً من المواطنين الذين تملكوا مساكنهم وتحولوا من مستأجرين إلى متملكين، أو من المقيمين المغادرين ومعهم عائلاتهم، سيؤدي كل ذلك إلى إحداث مزيدٍ من الضغوط على إيجارات المساكن نظير زيادة الشواغر منها بمعدلات غير مسبوقة، وهو أيضًا ما يعني انخفاض العائد الإيجاري للعقارات السكنية، الذي سيُسهم وغيره من العوامل في انخفاض الأسعار السوقية للمساكن بمختلف أنواعها، وهو بالتأكيد الأمر الإيجابي الذي ستنعكس آثاره الجيدة على المستويات المعيشية للمواطنين بمشيئة الله تعالى.