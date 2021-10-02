المسابير لا ترانا.. "فلكية جدة": الأرض توقف اتصالاتها بالكوكب الأحمر!

مستحيل التنبّؤ بالمعلومات التي تُفقد بسبب تداخل اندفاعات الراديو الشمسية

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إنه بدءًا من اليوم السبت الثاني من أكتوبر 2021 ستوقف مراكز التحكم على الأرض الاتصال مع مسابيرها، سواء تلك العاملة في مدار حول المريخ أو على سطحه، وذلك سوف يستمر لمدة أسبوعين بسبب الشمس.

إن المريخ يقترب من الشمس استعدادًا لما يسمى "الاقتران الشمسي"، فخلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 14 أكتوبر الجاري سيكون الكوكب الأحمر على بعد درجتين من الشمس، وهذا سيجعل وكالات الفضاء توقف الاتصالات.

إن هذه الظاهرة تحدث كل عامين تقريبًا؛ حيث تصبح الشمس بين الأرض والمريخ، وفي هذا الوقت لا يمكننا رؤية المريخ، ولا تستطيع المسابير رؤيتنا.

لذلك لا أحد يحاول إرسال تعليمات جديدة إلى المريخ أثناء الاقتران الشمسي. من المستحيل التنبؤ بالمعلومات التي قد تُفقد بسبب التداخل من اندفاعات الراديو الشمسية أو التشوهات بسبب الانكسار في الغلاف الجوي للشمس، ولو تلقى المسبار أوامر ناقصة ممكن أن يعرضه لمشاكل كبيرة جدًّا؛ لذلك خلال وقت "الاقتران الشمسي" قد يتم إرسال قوائم مهام بسيطة تشمل فحص أنظمة المسبار.

كذلك إذا قام المسبار بإرسال إشارات فسوف تتداخل معها الجسيمات المشحونة من الشمس؛ مما يتسبب في فقدان شيء من تلك البيانات التي تصل إلينا، ولكن هذه ليست مشكلة كبيرة؛ حيث يمكن جعل المسبار يقوم بإعادة إرسال تلك البيانات لاحقًا.

حاليًّا هناك ثلاثة مسابير متجولة عاملة على سطح المريخ؛ وهي: كيوريوسيتي، وبيرسيفيرانس، وكلاهما تديرهما وكالة ناسا، بالإضافة إلى المسبار المتجول زورونغ، وهو جزء من مهمة تيانوين-1 التابعة لإدارة الفضاء الوطنية الصينية.

إضافة لذلك هناك ثمانية مسابير مدارية حول المريخ تقوم بدراسة الكوكب؛ وهي: مارس اوديسي، مارس إكسبريس، مارس ريكونيسانس أوربيتر، مهمة مارس أوربيتر، مارفن، تريس غاز أوربيتر، تيانوين-1، ومسبار الأمل التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة التي ساهمت بكميات هائلة من المعلومات حول المريخ.

هناك أيضًا مركبة هبوط ثابتة على سطح المريخ تسمى: إنسايت، والتي تقوم بدراسة باطن المريخ، وبشكل عام يمكن اعتبار هذه الفترة استراحة للفرق العلمية لتلك المهمات، ثم بعد ذلك تستأنف أعمالها بشكل طبيعي.