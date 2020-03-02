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بعد نشر "سبق" لمعاناة مرتاديه.. فتح نافذ جديد في شارع 64 بـ"شرائع مكة"

يتميز بأنه أكبر مساحةً من القديم.. لتخفيف الزحام على مجمع الشرائع مول

شرعت الجهات المختصة في فتح نافذ في شارع 64 بديلًا عن النافذ السابق والمقابل لمجمع الشرائع مول، وتوسعة المدخل وإغلاق دخلة مجمع الشرائع مول وما تسببه من زحام؛ بسبب الضغط الذي تشهده الدخلة الوحيدة للمجمع ولشارع باشراحيل "الأصفر".

وكانت "سبق" قد نشرت عدداً من التقارير الميدانية عن حجم المعاناة التي يخلفها المدخل الوحيد للمجمع، والارتداد الناتج عنه، كان آخرها تقرير بعنوان "عنق الزجاجة حاضر في مول الشرائع.. و"64" يتحول لمسار واحد".

ويتوقع أن يسهم هذا المدخل في تخفيف الزحام على المجمع، ومنع الارتداد الذي كان يحدث سابقاً.

الجهات المختصة مجمع الشرائع مول منطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد نشر "سبق" لمعاناة مرتاديه.. فتح نافذ جديد في شارع 64 بـ"شرائع مكة"
سبق

شرعت الجهات المختصة في فتح نافذ في شارع 64 بديلًا عن النافذ السابق والمقابل لمجمع الشرائع مول، وتوسعة المدخل وإغلاق دخلة مجمع الشرائع مول وما تسببه من زحام؛ بسبب الضغط الذي تشهده الدخلة الوحيدة للمجمع ولشارع باشراحيل "الأصفر".

وكانت "سبق" قد نشرت عدداً من التقارير الميدانية عن حجم المعاناة التي يخلفها المدخل الوحيد للمجمع، والارتداد الناتج عنه، كان آخرها تقرير بعنوان "عنق الزجاجة حاضر في مول الشرائع.. و"64" يتحول لمسار واحد".

ويتوقع أن يسهم هذا المدخل في تخفيف الزحام على المجمع، ومنع الارتداد الذي كان يحدث سابقاً.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
03:24 PM

بعد نشر "سبق" لمعاناة مرتاديه.. فتح نافذ جديد في شارع 64 بـ"شرائع مكة"

يتميز بأنه أكبر مساحةً من القديم.. لتخفيف الزحام على مجمع الشرائع مول

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,386

شرعت الجهات المختصة في فتح نافذ في شارع 64 بديلًا عن النافذ السابق والمقابل لمجمع الشرائع مول، وتوسعة المدخل وإغلاق دخلة مجمع الشرائع مول وما تسببه من زحام؛ بسبب الضغط الذي تشهده الدخلة الوحيدة للمجمع ولشارع باشراحيل "الأصفر".

وكانت "سبق" قد نشرت عدداً من التقارير الميدانية عن حجم المعاناة التي يخلفها المدخل الوحيد للمجمع، والارتداد الناتج عنه، كان آخرها تقرير بعنوان "عنق الزجاجة حاضر في مول الشرائع.. و"64" يتحول لمسار واحد".

ويتوقع أن يسهم هذا المدخل في تخفيف الزحام على المجمع، ومنع الارتداد الذي كان يحدث سابقاً.

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