وأوضح وزير الدفاع اليمني خلال حفل تخرج دفعات جديدة من دورات مهارات قتالية بمعسكر النصر التدريبي بمحافظة مأرب أن القوات المسلحة اليمنية تخوض معركة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران والمشروع الفارسي في مختلف مناطق اليمن، وتُحاصر الميليشيا في الحديدة وتقف على أبواب صنعاء، ولن تتخلى عن ذرة واحدة من تراب اليمن.

ثمّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي دعم المملكة العربية السعودية لليمن وجيشها ووقفتها الثابتة لمساعدة الشعب اليمني على استعادة أرضه, وتضحياتها الغالية في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد المخططات الإيرانية الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.

وزير الدفاع اليمني ينوه بدور ومواقف السعودية الثابتة تجاه بلاده وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-15 ثمّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي دعم المملكة العربية السعودية لليمن وجيشها ووقفتها الثابتة لمساعدة الشعب اليمني على استعادة أرضه, وتضحياتها الغالية في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد المخططات الإيرانية الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة. وأوضح وزير الدفاع اليمني خلال حفل تخرج دفعات جديدة من دورات مهارات قتالية بمعسكر النصر التدريبي بمحافظة مأرب أن القوات المسلحة اليمنية تخوض معركة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران والمشروع الفارسي في مختلف مناطق اليمن، وتُحاصر الميليشيا في الحديدة وتقف على أبواب صنعاء، ولن تتخلى عن ذرة واحدة من تراب اليمن.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 09:00 PM

وزير الدفاع اليمني ينوه بدور ومواقف السعودية الثابتة تجاه بلاده قال: نخوض معًا معركة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران





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ثمّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي دعم المملكة العربية السعودية لليمن وجيشها ووقفتها الثابتة لمساعدة الشعب اليمني على استعادة أرضه, وتضحياتها الغالية في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد المخططات الإيرانية الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.

وأوضح وزير الدفاع اليمني خلال حفل تخرج دفعات جديدة من دورات مهارات قتالية بمعسكر النصر التدريبي بمحافظة مأرب أن القوات المسلحة اليمنية تخوض معركة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران والمشروع الفارسي في مختلف مناطق اليمن، وتُحاصر الميليشيا في الحديدة وتقف على أبواب صنعاء، ولن تتخلى عن ذرة واحدة من تراب اليمن.