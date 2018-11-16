استعدادًا للتصفيات الآسيوية.. "أخضر 21 عامًا" يكسب ودية عمان

تغلب المنتخب السعودي تحت 21 عامًا على شقيقه منتخب عمان في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن معسكر الأخضر المقام في إطار برنامجه الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

وجاء هدف الأخضر عن طريق اللاعب سعد السلولي في الدقيقة الـ(76) من شوط المباراة.

ودخل المدير الفني سعد الشهري المباراة بقائمة مكونة من: أمين بخاري في حراسة المرمى، وعمر العودة، وعبدالإله العمري، وعون السلولي، وحسين قاسم، ويوسف الحربي، وعلي الأسمري، وحسن القيد، وراكان الشملان، وعبدالرحمن اليامي، وسعد السلولي.

الجدير بالذكر أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب الوطني تحت 21 عامًا في المجموعة "الرابعة" إلى جانب منتخبات الإمارات، ولبنان، والمالديف. وسيستضيف الأخضر مباريات مجموعته التي ستقام منافساتها في شهر مارس المقبل.