"الجنادرية" يعلن بدء التسجيل لـ"سباق الهجن الكبير" في هذا الموعد.. والشروط 7

شددت اللجنة على الالتزام بالشروط وقالت: لن يُقبل أي متقدم بعد انتهاء فترة التسجيل

أعلن المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33"، عن بدء التسجيل للراغبين في المشاركة بسباق الهجن الكبير الـ44، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني ضمن فعاليات "الجنادرية 33" لهذا العام، وحددت موعد تسجيل الهجن المشاركة بمقر المهرجان بقرية الجنادرية؛ ابتداءً من يوم الأحد 10/ 3/ 1440هـ وحتى يوم الاثنين 10/ 4/ 1440هـ الساعة السادسة مساءً.

وأشارت لجنة المهرجان، إلى أنه لن يتم قبول أي متقدم بعد انتهاء فترة التسجيل؛ مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بجميع الشروط الخاصة بالراكب والهجن؛ بحيث لا يقل عمر الراكب عن 18 عاماً.

وأكدت اللجنة أن شروط المشاركة في السباق على النحو التالي:

1. ألا يقل العمر عن ثماني عشرة سنة كراكب متمرن، إلى ثلاث وعشرين سنة تحت إشراف مدرب مسؤول، وبعد بلوغه عمر أربعة وعشرين سنة يُعتبر راكباً محترفاً.

2. أن يكون لائقاً طبياً لمزاولة هذه المهنة، بعد إجراء فحص طبي حديث وشامل يوضح ذلك في بداية كل موسم سباق.

3. أن يجتاز فترة تدريب كافية ولديه القدرة على السيطرة على الهجين من خلال شهادة موقّعة من مدربين معتمدين لدى الجهة التي تنظم السباق؛ بحيث يتحملون مسؤولية ما يترتب على عدم قدرة أو مهارة الراكب في السيطرة على الهجين الذي يمتطيه وللحيلولة دون تسببه في حوادث للمشاركين الآخرين معه.

4. أن يوقّع الراكب تعهداً على نفسه مُصَدقاً من الجهة التي تنظم السباق وشهادة من والده أو ولي أمره، بإدراكه مخاطر السباق، وعدم تحمل أي جهة مسؤولية ما يترتب على مشاركته فيه.

5. إقرار حد أدنى من الأوزان للراكب؛ مثلاً اثنان وخمسون (52) كيلو جراماً؛ مثل سباق الخيل؛ لتفادي إركاب صغار السن.

6. الالتزام بأن يرتدي الراكب الملابس الآمنة مثل الصدرية الواقية وقبعة الرأس.

7. تتحمل الجهة التي تشرف على السباق وتنظمه، مسؤولية التزام الركاب بهذه الشروط وسواها؛ مما يدخل في إطار انضباط السباق.