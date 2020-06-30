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"الحبوب": سعر كيس الشعير يجب ألا يتجاوز 54.05 ريال بعد الضريبة الجديدة

في جميع نقاط البيع لزنة 50 كجم

أكدت المؤسسة العامة للحبوب، أن سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بكل مناطق المملكة يجب ألا يتجاوز (54.05) ريال للكيس شاملاً ضريبة القيمة المضافة الجديدة .

وأوضحت "المؤسسة" أن ذلك يأتي بعد نفاذ قرار تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح (15%) ابتداءً من يوم غد الأربعاء الموافق 1 / 7 /2020م.

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"الحبوب": سعر كيس الشعير يجب ألا يتجاوز 54.05 ريال بعد الضريبة الجديدة
سبق

أكدت المؤسسة العامة للحبوب، أن سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بكل مناطق المملكة يجب ألا يتجاوز (54.05) ريال للكيس شاملاً ضريبة القيمة المضافة الجديدة .

وأوضحت "المؤسسة" أن ذلك يأتي بعد نفاذ قرار تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح (15%) ابتداءً من يوم غد الأربعاء الموافق 1 / 7 /2020م.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
10:46 PM

"الحبوب": سعر كيس الشعير يجب ألا يتجاوز 54.05 ريال بعد الضريبة الجديدة

في جميع نقاط البيع لزنة 50 كجم

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فهد الغبيوي - الرياض
8
11,256

أكدت المؤسسة العامة للحبوب، أن سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بكل مناطق المملكة يجب ألا يتجاوز (54.05) ريال للكيس شاملاً ضريبة القيمة المضافة الجديدة .

وأوضحت "المؤسسة" أن ذلك يأتي بعد نفاذ قرار تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح (15%) ابتداءً من يوم غد الأربعاء الموافق 1 / 7 /2020م.

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