وأوضحت "المؤسسة" أن ذلك يأتي بعد نفاذ قرار تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح (15%) ابتداءً من يوم غد الأربعاء الموافق 1 / 7 /2020م.

أكدت المؤسسة العامة للحبوب، أن سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بكل مناطق المملكة يجب ألا يتجاوز (54.05) ريال للكيس شاملاً ضريبة القيمة المضافة الجديدة .

"الحبوب": سعر كيس الشعير يجب ألا يتجاوز 54.05 ريال بعد الضريبة الجديدة فهد الغبيوي سبق 2020-06-30 أكدت المؤسسة العامة للحبوب، أن سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بكل مناطق المملكة يجب ألا يتجاوز (54.05) ريال للكيس شاملاً ضريبة القيمة المضافة الجديدة . وأوضحت "المؤسسة" أن ذلك يأتي بعد نفاذ قرار تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح (15%) ابتداءً من يوم غد الأربعاء الموافق 1 / 7 /2020م.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 10:46 PM

"الحبوب": سعر كيس الشعير يجب ألا يتجاوز 54.05 ريال بعد الضريبة الجديدة في جميع نقاط البيع لزنة 50 كجم





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أكدت المؤسسة العامة للحبوب، أن سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بكل مناطق المملكة يجب ألا يتجاوز (54.05) ريال للكيس شاملاً ضريبة القيمة المضافة الجديدة .

وأوضحت "المؤسسة" أن ذلك يأتي بعد نفاذ قرار تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح (15%) ابتداءً من يوم غد الأربعاء الموافق 1 / 7 /2020م.