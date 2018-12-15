قالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، اليوم، إن أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، أناب الأمير بدر بن سلطان؛ للقيام بمهام إمارة مكة المكرّمة خلال فترة إجازته السنوية.
"الفيصل" يُنيب "بدر بن سلطان" لإمارة منطقة مكة خلال إجازته السنوية
قالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، اليوم، إن أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، أناب الأمير بدر بن سلطان؛ للقيام بمهام إمارة مكة المكرّمة خلال فترة إجازته السنوية.خالد الفيصل الأمير بدر بن سلطان إمارة مكة المكرمة
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"الفيصل" يُنيب "بدر بن سلطان" لإمارة منطقة مكة خلال إجازته السنويةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-15
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
12:17 PM
"الفيصل" يُنيب "بدر بن سلطان" لإمارة منطقة مكة خلال إجازته السنوية
قالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، اليوم، إن أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، أناب الأمير بدر بن سلطان؛ للقيام بمهام إمارة مكة المكرّمة خلال فترة إجازته السنوية.
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