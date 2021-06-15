النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يونيو2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بـ"8.265" مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يونيو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.265 مليار ريال سعودي (ثمانية مليارات ومائتان وخمسة وستون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، الأولى تبلغ 2.755 مليار ريال سعودي (ملياران وسبعمائة وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2028 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 4.650 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2031 ميلادي.

كما بلغت الشريحة الثالثة 860 مليون ريال سعودي (ثمانمائة وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2035ميلادي.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يونيو2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بـ"8.265" مليار ريال
سبق

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يونيو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.265 مليار ريال سعودي (ثمانية مليارات ومائتان وخمسة وستون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، الأولى تبلغ 2.755 مليار ريال سعودي (ملياران وسبعمائة وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2028 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 4.650 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2031 ميلادي.

كما بلغت الشريحة الثالثة 860 مليون ريال سعودي (ثمانمائة وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2035ميلادي.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
05:36 PM
اخر تعديل
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
09:20 PM

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يونيو2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بـ"8.265" مليار ريال

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
485

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يونيو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.265 مليار ريال سعودي (ثمانية مليارات ومائتان وخمسة وستون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، الأولى تبلغ 2.755 مليار ريال سعودي (ملياران وسبعمائة وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2028 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 4.650 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2031 ميلادي.

كما بلغت الشريحة الثالثة 860 مليون ريال سعودي (ثمانمائة وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2035ميلادي.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,794

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة