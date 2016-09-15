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القبض على مواطن بحوزته حبوب وذخائر في العرضيات

تم تسليمه للشرطة لإكمال الإجراءات

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة العرضيات، عصر اليوم الجمعة، من القبض على مواطن وبداخل سيارته أكثر من 400 حبة يشتبه بأنها مخدرة.

وأوضحت مصادر لـ"سبق" أنه يشتبه أن تكون من الحبوب المخدرة، وكذلك وجد بحوزته مسدس وذخائر حية ومبالغ مالية.

وأضافت أنه "تم تسليم الشخص والمضبوطات لمركز شرطة العرضية الشمالية؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه".

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القبض على مواطن بحوزته حبوب وذخائر في العرضيات
سبق

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة العرضيات، عصر اليوم الجمعة، من القبض على مواطن وبداخل سيارته أكثر من 400 حبة يشتبه بأنها مخدرة.

وأوضحت مصادر لـ"سبق" أنه يشتبه أن تكون من الحبوب المخدرة، وكذلك وجد بحوزته مسدس وذخائر حية ومبالغ مالية.

وأضافت أنه "تم تسليم الشخص والمضبوطات لمركز شرطة العرضية الشمالية؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه".

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
11:59 PM

القبض على مواطن بحوزته حبوب وذخائر في العرضيات

تم تسليمه للشرطة لإكمال الإجراءات

A A A
سلطان السهيمي - العرضيات
12
23,156

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة العرضيات، عصر اليوم الجمعة، من القبض على مواطن وبداخل سيارته أكثر من 400 حبة يشتبه بأنها مخدرة.

وأوضحت مصادر لـ"سبق" أنه يشتبه أن تكون من الحبوب المخدرة، وكذلك وجد بحوزته مسدس وذخائر حية ومبالغ مالية.

وأضافت أنه "تم تسليم الشخص والمضبوطات لمركز شرطة العرضية الشمالية؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه".

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