مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تطلق "بحر الرياض" للسياحة والترفيه

حملة لتقريب المسافات وخلق عالم من الرفاهية في قلب الوطن

أعلنت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عن إطلاق حملة "بحر الرياض" لتقريب المسافات وخلق عالم من الرفاهية في قلب الوطن، وذلك تلبية لمتطلبات وتطلعات سكان العاصمة الرياض، خاصة الباحثين عن الاستثمار أو العيش أو السياحة والترفيه في بيئة عصرية مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية.

وتم تصميم الحملة والتي تستمر حتى 31 ديسمبر 2020م، كدعوة خاصة تستهدف سكان منطقة الرياض، لتوفر لهم تجربة استثنائية في المدينة الاقتصادية وتحقيق الرفاهية لكل أفراد العائلة، حيث تتميز الحملة بتقديم برامج تمويلية حصرية على مختلف المنتجات السكنية، بالإضافة إلى عروض الإقامة في الفنادق داخل المدينة والمدعومة بباقات ترفيهية وسياحية متكاملة وخصومات على الأنشطة والفعاليات.

وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد إبراهيم لنجاوي أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تشهد مرحلة نمو متسارعة باعتبارها إحدى أهم المشاريع الوطنية والوجهة الاستثمارية الرائدة على البحر الأحمر، والتي أصبحت اليوم بقطاعاتها الاستراتيجية أحد مقومات التنمية الاقتصادية المواكبة لتطلعات رؤية 2030 الطموحة، لإسهامها الفعال في تعزيز برامج جودة الحياة وتنمية السياحة والترفيه والاستثمار".

من جانبه، علق المدير العام لمكاتب المدينة الاقتصادية ومراكز المبيعات بالمنطقة الوسطى والشرقية عبدالله بن أحمد الحربي بقوله: "نفخر اليوم بالمقر الجديد في مدينة الرياض والذي يهدف إلى الوصول إلى عملائنا الكرام في المنطقة الوسطى تلبية للطلب المتنامي سواء من فئة المستثمرين الذين لديهم توجه اقتصادي للاستثمار نظير جاهزية المدينة ومميزاتها التنافسية وما تتمتع به من بنية تحتية متكاملة وخدمات عامة ومرافق صممت وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، أو فئة العائلات المتطلعين إلى العيش بأسلوب وجودة حياة مميزة ضمن أحياء سكنية عصرية متطورة، إضافة إلى فئة الزوار والباحثين عن الترفيه والتجديد لقضاء أجمل الأوقات بإطلالة تركوازية مباشرة على شاطئ البحر الأحمر".