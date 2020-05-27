معايدة نزلاء "سجون نجران" بالهدايا والحلوى بمناسبة عيد الفطر

مع مراعاة الإجراءات الوقائية الاحترازية

عايد مدير السجون بمنطقة نجران العميد خالد بن فالح البقمي، نزلاء السجون بالمنطقة، بتوزيع الهدايا والحلوى، مع مراعاة الإجراءات الوقائية الاحترازية من فيروس كورونا، وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي.

جاء ذلك بمشاركة عدد من منسوبي السجون بنجران، في إطار الاهتمام المستمر برعاية النزلاء وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، خصوصًا في مثل هذه المناسبات الدينية العظيمة.

وأكد العميد "البقمي" حرص مديرية سجون المنطقة على مشاركة النزلاء جميع مناسباتهم وأفراحهم، وتلمس احتياجاتهم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم.

وقال إن مشاركة النزلاء فرحة العيد تُعد وجهًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية التي تحرص عليها مديرية السجون، وتوليها اهتمامًا بالغًا؛ إيمانًا بأثر تلك البرامج في تعزيز الروابط الاجتماعية بين النزلاء والمجتمع الخارجي، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.