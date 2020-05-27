النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

معايدة نزلاء "سجون نجران" بالهدايا والحلوى بمناسبة عيد الفطر

مع مراعاة الإجراءات الوقائية الاحترازية

عايد مدير السجون بمنطقة نجران العميد خالد بن فالح البقمي، نزلاء السجون بالمنطقة، بتوزيع الهدايا والحلوى، مع مراعاة الإجراءات الوقائية الاحترازية من فيروس كورونا، وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي.

جاء ذلك بمشاركة عدد من منسوبي السجون بنجران، في إطار الاهتمام المستمر برعاية النزلاء وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، خصوصًا في مثل هذه المناسبات الدينية العظيمة.

وأكد العميد "البقمي" حرص مديرية سجون المنطقة على مشاركة النزلاء جميع مناسباتهم وأفراحهم، وتلمس احتياجاتهم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم.

وقال إن مشاركة النزلاء فرحة العيد تُعد وجهًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية التي تحرص عليها مديرية السجون، وتوليها اهتمامًا بالغًا؛ إيمانًا بأثر تلك البرامج في تعزيز الروابط الاجتماعية بين النزلاء والمجتمع الخارجي، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
معايدة نزلاء "سجون نجران" بالهدايا والحلوى بمناسبة عيد الفطر
سبق

عايد مدير السجون بمنطقة نجران العميد خالد بن فالح البقمي، نزلاء السجون بالمنطقة، بتوزيع الهدايا والحلوى، مع مراعاة الإجراءات الوقائية الاحترازية من فيروس كورونا، وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي.

جاء ذلك بمشاركة عدد من منسوبي السجون بنجران، في إطار الاهتمام المستمر برعاية النزلاء وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، خصوصًا في مثل هذه المناسبات الدينية العظيمة.

وأكد العميد "البقمي" حرص مديرية سجون المنطقة على مشاركة النزلاء جميع مناسباتهم وأفراحهم، وتلمس احتياجاتهم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم.

وقال إن مشاركة النزلاء فرحة العيد تُعد وجهًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية التي تحرص عليها مديرية السجون، وتوليها اهتمامًا بالغًا؛ إيمانًا بأثر تلك البرامج في تعزيز الروابط الاجتماعية بين النزلاء والمجتمع الخارجي، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
05:15 PM

معايدة نزلاء "سجون نجران" بالهدايا والحلوى بمناسبة عيد الفطر

مع مراعاة الإجراءات الوقائية الاحترازية

A A A
علي حفول - نجران
0
104

عايد مدير السجون بمنطقة نجران العميد خالد بن فالح البقمي، نزلاء السجون بالمنطقة، بتوزيع الهدايا والحلوى، مع مراعاة الإجراءات الوقائية الاحترازية من فيروس كورونا، وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي.

جاء ذلك بمشاركة عدد من منسوبي السجون بنجران، في إطار الاهتمام المستمر برعاية النزلاء وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، خصوصًا في مثل هذه المناسبات الدينية العظيمة.

وأكد العميد "البقمي" حرص مديرية سجون المنطقة على مشاركة النزلاء جميع مناسباتهم وأفراحهم، وتلمس احتياجاتهم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم.

وقال إن مشاركة النزلاء فرحة العيد تُعد وجهًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية التي تحرص عليها مديرية السجون، وتوليها اهتمامًا بالغًا؛ إيمانًا بأثر تلك البرامج في تعزيز الروابط الاجتماعية بين النزلاء والمجتمع الخارجي، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,561
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,844
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,876
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,646

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة