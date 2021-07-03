أمين العاصمة المقدسة ومدير النقل العام يتفقدان البنية التحتية لمشروع حافلات مكة

وَقَفا على أعمال إنشاء البنية التحتية في محطات التوقف المكيفة

قام أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع النقل العام المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ومدير عام النقل العام بمكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا، بجولة تفقدية تمت بحافلة من حافلات مكة لمرافق المشروع.

وتم الاطلاع على سير الأعمال بمركز مبيت الحافلات الذي يتضمن مركز التشغيل والتحكم، وورش الصيانة الخفيفة والثقيلة، ومبنى خدمة العملاء، ومواقف الحافلات، ومبنى إدارة السائقين، ومرافق التزود بالوقود.

وتفقد أعمال إنشاء البنية التحتية في محطات التوقف المكيفة والمحطات المركزية في المروة وجبل الكعبة.