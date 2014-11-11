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صدور كتاب لممثل المملكة في التحالف الإسلامي العسكري

يسلط الضوء على "بناء الاستبيانات وقياس الاتجاهات"

صدر للبروفيسور زايد الحارثي ممثل المملكة في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الاٍرهاب والأستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الملحق الثقافي في ماليزيا وعميد كلية التربية بجامعة أم القرى سابقًا كتاب هو الأول من نوعه باللغة العربية بعنوان "بناء الاستبيانات وقياس الاتجاهات".

ويسد الكتاب فراغًا علميًا هامًا عن علم وفن بناء الاستبيانات وقياس الاتجاهات، ويعرض الكتاب الأسس العلمية لكيفية بناء وتصميم الاستبيانات والاتجاهات والخطوات الضرورية لها، بحيث تتمتع بالصدق والثبات والموضوعية مع ضرب الأمثلة لتبسيط وتحقيق أهداف اكتساب مهارة بناء الاستبيانات وقياس الاتجاهات التي تشكل ممارسات يومية في كافة المجالات مع تبيان أهمية معرفة الجوانب النفسية واللغوية والفنية في التصميم حتى يتم تدارك الأخطاء الشائعة في الإخراج النهائي.

ويمثل الكتاب أهمية للدارسين والباحثين بكافة مستوياتهم والشركات والمؤسسات والمعاهد، الذين يرغبون في معرفة آراء واتجاهات الناس عن مواضيع أو قضايا معينة أو يحتاجون للتقييم أو التخطيط لمثل هذه البرامج أو المشاريع أو النشاطات المختلفة.

ومن المتوقع أن يحظى الكتاب بالإفادة والاستفادة في القطاعات المختلفة والباحثين بكافة شرائحهم.

ممثل المملكة في التحالف الإسلامي العسكري بناء الاستبيانات وقياس الاتجاهات زايد الحارثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صدور كتاب لممثل المملكة في التحالف الإسلامي العسكري
سبق

صدر للبروفيسور زايد الحارثي ممثل المملكة في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الاٍرهاب والأستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الملحق الثقافي في ماليزيا وعميد كلية التربية بجامعة أم القرى سابقًا كتاب هو الأول من نوعه باللغة العربية بعنوان "بناء الاستبيانات وقياس الاتجاهات".

ويسد الكتاب فراغًا علميًا هامًا عن علم وفن بناء الاستبيانات وقياس الاتجاهات، ويعرض الكتاب الأسس العلمية لكيفية بناء وتصميم الاستبيانات والاتجاهات والخطوات الضرورية لها، بحيث تتمتع بالصدق والثبات والموضوعية مع ضرب الأمثلة لتبسيط وتحقيق أهداف اكتساب مهارة بناء الاستبيانات وقياس الاتجاهات التي تشكل ممارسات يومية في كافة المجالات مع تبيان أهمية معرفة الجوانب النفسية واللغوية والفنية في التصميم حتى يتم تدارك الأخطاء الشائعة في الإخراج النهائي.

ويمثل الكتاب أهمية للدارسين والباحثين بكافة مستوياتهم والشركات والمؤسسات والمعاهد، الذين يرغبون في معرفة آراء واتجاهات الناس عن مواضيع أو قضايا معينة أو يحتاجون للتقييم أو التخطيط لمثل هذه البرامج أو المشاريع أو النشاطات المختلفة.

ومن المتوقع أن يحظى الكتاب بالإفادة والاستفادة في القطاعات المختلفة والباحثين بكافة شرائحهم.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
04:46 PM

صدور كتاب لممثل المملكة في التحالف الإسلامي العسكري

يسلط الضوء على "بناء الاستبيانات وقياس الاتجاهات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر للبروفيسور زايد الحارثي ممثل المملكة في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الاٍرهاب والأستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الملحق الثقافي في ماليزيا وعميد كلية التربية بجامعة أم القرى سابقًا كتاب هو الأول من نوعه باللغة العربية بعنوان "بناء الاستبيانات وقياس الاتجاهات".

ويسد الكتاب فراغًا علميًا هامًا عن علم وفن بناء الاستبيانات وقياس الاتجاهات، ويعرض الكتاب الأسس العلمية لكيفية بناء وتصميم الاستبيانات والاتجاهات والخطوات الضرورية لها، بحيث تتمتع بالصدق والثبات والموضوعية مع ضرب الأمثلة لتبسيط وتحقيق أهداف اكتساب مهارة بناء الاستبيانات وقياس الاتجاهات التي تشكل ممارسات يومية في كافة المجالات مع تبيان أهمية معرفة الجوانب النفسية واللغوية والفنية في التصميم حتى يتم تدارك الأخطاء الشائعة في الإخراج النهائي.

ويمثل الكتاب أهمية للدارسين والباحثين بكافة مستوياتهم والشركات والمؤسسات والمعاهد، الذين يرغبون في معرفة آراء واتجاهات الناس عن مواضيع أو قضايا معينة أو يحتاجون للتقييم أو التخطيط لمثل هذه البرامج أو المشاريع أو النشاطات المختلفة.

ومن المتوقع أن يحظى الكتاب بالإفادة والاستفادة في القطاعات المختلفة والباحثين بكافة شرائحهم.

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