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هنا قد تهطل زخات.. المسند عن "أجواء اليوم": غبار على هذه المناطق

قال: سحب متفرقة.. والرياح اليوم جنوبية وجنوبية غربية نشطة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إنه قد تتشكل السحب المتفرقة اليوم، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة، على أجزاء محدودة من مناطق #حائل وغربي #القصيم وشرقي #المدينة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تكون الرياح اليوم جنوبية وجنوبية غربية نشطة، وقد تثير بعض #الغبار على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من #السعودية خاصة في المناطق المفتوحة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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هنا قد تهطل زخات.. المسند عن "أجواء اليوم": غبار على هذه المناطق
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إنه قد تتشكل السحب المتفرقة اليوم، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة، على أجزاء محدودة من مناطق #حائل وغربي #القصيم وشرقي #المدينة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تكون الرياح اليوم جنوبية وجنوبية غربية نشطة، وقد تثير بعض #الغبار على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من #السعودية خاصة في المناطق المفتوحة.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
08:38 AM

هنا قد تهطل زخات.. المسند عن "أجواء اليوم": غبار على هذه المناطق

قال: سحب متفرقة.. والرياح اليوم جنوبية وجنوبية غربية نشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إنه قد تتشكل السحب المتفرقة اليوم، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة، على أجزاء محدودة من مناطق #حائل وغربي #القصيم وشرقي #المدينة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تكون الرياح اليوم جنوبية وجنوبية غربية نشطة، وقد تثير بعض #الغبار على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من #السعودية خاصة في المناطق المفتوحة.

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