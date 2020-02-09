"سبق" تكشف حقيقة إزالة الملصقات بالمنطقة المركزية بالطائف

بعد تداول مقطع فيديو لشخص يزيلها

نفت مصادر مطلعة بأمانة الطائف، لـ"سبق"، قيام موظف تابع لإحدى الشركات المشغلة للمواقف بالمنطقة المركزية بنزع وتمزيق اللوحات الإرشادية لسائقي المركبات وتوعيتهم بالوقوف الصحيح من أجل وقوع السائقين في المخالفات، مبيّنة أن قيام هذا الشخص بإزالة ملصقات عشوائية لمجهولين لإعلانات ودعايات، ضمن حملة تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري.

وأكدت المصادر عدم صحة ما تم تداوله مع الفيديو من معلومات بالمنطقة المركزية المجاورة لجامع عبدالله بن عباس، مفيدة بأن الشخص الذي ظهر في الفيديو ليس تابعًا لشركة المواقف، وهو ضمن حملة تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري، ونزع الملصقات والمنشورات الدعائية التي لا تخص مواقف تخص مجهولين وأزالها.

وكان مقطع الفيديو تم تداوله بشكل واسع اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية، والذي وثقه أحد المحال التجارية المجاورة لجامع عبدالله بن عباس بالمنطقة المركزية بمحافظة الطائف، وبمعلومات مغلوطة تقول إن موظفًا تابعًا لشركة المواقف نزع ومزق اللوحات الإرشادية لسائقي المركبات لتنبيههم بالوقوف الصحيح، وأنه يريد لهم الوقوع في المخالفات، وهو ما نفته أمانة الطائف.