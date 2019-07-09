النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرة "مسيَّرة" باتجاه المملكة

المالكي يؤكد تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية بكل صرامة

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- مساء أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية مستهدفة الأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، ويتم تدميرها وإسقاطها. مؤكدًا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرة "مسيَّرة" باتجاه المملكة
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- مساء أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية مستهدفة الأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، ويتم تدميرها وإسقاطها. مؤكدًا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
12:15 AM
اخر تعديل
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
01:01 AM

قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرة "مسيَّرة" باتجاه المملكة

المالكي يؤكد تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية بكل صرامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,508

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- مساء أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية مستهدفة الأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، ويتم تدميرها وإسقاطها. مؤكدًا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,766
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,586
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,893
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,570

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة