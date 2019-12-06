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انهيارات صخرية تواصل احتجاز سكان "صهاليل هروب"

الأهالي يطالبون "النقل" بتنفيذ وعودها وشق طرق آمنة

تسبّبت الانهيارات الصخرية مجدّداً في احتجاز السكان في جبال الصهاليل بمحافظة هروب- شرقي منطقة جازان، وسط مطالبات بوضع حلول جذرية.

ووفقاً لشكاوى تلقتها "سبق"، فإن طريق التعديلة بجبال الصهاليل انهارت الصخور فوقه وقطعته تماماً ولم تنفّذ أي عملية صيانة وإزالة الصخور منذ مدة.

وطالب الشاكون وزارة النقل، بتنفيذ التصريحات والوعود بشق طرق آمنة وتهيئتها لسكان جبال الصهاليل وقرى الأودية بالمحافظة.

الانهيارات الصخرية جبال الصهاليل محافظة هروب جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انهيارات صخرية تواصل احتجاز سكان "صهاليل هروب"
سبق

تسبّبت الانهيارات الصخرية مجدّداً في احتجاز السكان في جبال الصهاليل بمحافظة هروب- شرقي منطقة جازان، وسط مطالبات بوضع حلول جذرية.

ووفقاً لشكاوى تلقتها "سبق"، فإن طريق التعديلة بجبال الصهاليل انهارت الصخور فوقه وقطعته تماماً ولم تنفّذ أي عملية صيانة وإزالة الصخور منذ مدة.

وطالب الشاكون وزارة النقل، بتنفيذ التصريحات والوعود بشق طرق آمنة وتهيئتها لسكان جبال الصهاليل وقرى الأودية بالمحافظة.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
02:51 PM

انهيارات صخرية تواصل احتجاز سكان "صهاليل هروب"

الأهالي يطالبون "النقل" بتنفيذ وعودها وشق طرق آمنة

A A A
محمد المواسي - جازان
1
568

تسبّبت الانهيارات الصخرية مجدّداً في احتجاز السكان في جبال الصهاليل بمحافظة هروب- شرقي منطقة جازان، وسط مطالبات بوضع حلول جذرية.

ووفقاً لشكاوى تلقتها "سبق"، فإن طريق التعديلة بجبال الصهاليل انهارت الصخور فوقه وقطعته تماماً ولم تنفّذ أي عملية صيانة وإزالة الصخور منذ مدة.

وطالب الشاكون وزارة النقل، بتنفيذ التصريحات والوعود بشق طرق آمنة وتهيئتها لسكان جبال الصهاليل وقرى الأودية بالمحافظة.

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